【親子關係】回首打罵兒子的兩年半地獄生活　鄧藹霖用雙倍時間修補母子情

▲ 鄧藹霖曾經歷打罵兒子的地獄日子，之後用雙倍時間修補母子情。（鄧藹霖提供相片）

年輕時，性格多稜角，仇家也多。曾經在背後被人指着判：「呢個人行路腳踭唔掂地，肯定活不過三十！」

當年體重不足九十磅，如燕身軀讓我飛奔自如，卻萬萬沒料到這是一種破相。

三十歲那年，我不僅沒有死，竟然發現自己懷孕了，那不是奇迹是甚麼？

腹部愈來愈隆，憂慮也愈來愈濃。我這個人就連抽血也曾暈厥，分娩期間若熬不來出了岔子，那怎辦？嬰兒腦部缺氧，又或死亡那怎辦？謝天謝地，科技真偉大！可以選擇剖腹產子呢，那就萬無一失了。

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可是，孩子還是提早了三星期面世，我不過是忍受了三小時的陣痛，已痛得死去活來了。人家陣痛二十多小時才成功生產的媽媽，我是誠心誠意的敬佩，你們是名副其實的偉大媽媽啊！生B這回事殊不簡單，是一命搏一命呀！

感謝主！賜給我一個健康BB，十隻手指和十隻腳趾都齊全，口是口、鼻是鼻，哭時聲如洪鐘。

我沒有偉大媽媽的先天條件，惟有將勤補拙，我和兒子共度過快樂甜蜜的日子。可是當他入讀小一之後天像塌下來了！打！罵！哭！地獄的日子為時兩年半。幸好媽媽及早大徹大悟，不過要兒子再愛我嘛，那需要雙倍時間的努力……

今日，喝着Makgeolli，吃着兒子精心炮製的韓式火鍋，兩母子東拉西扯的閒聊，那是我人生最寫意享受的日子。

親愛的，媽媽感謝你當我的兒子，生日快樂！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「感謝你當我的兒子！」。

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