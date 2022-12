【陳奕迅演唱會】Eason個唱今晚開騷　設紅館史上最巨電子屏幕

▲ 大批觀眾排隊買紀念品。(陳慧安 攝)

陳奕迅《Fear and Dreams》原定2019年舉行,直至2022年12月始順利舉行,也是陳奕迅自2013年《LIFE》紅館騷後,相隔9年再回歸紅館,一連25場展示了叫座力依然。

Eason是次為演唱會設計了一系列紀念品,包括有: 短袖T恤、衛衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包、紀念襟章等多種紀念品。

演唱會的T恤由日本著名插畫家Noritake操刀,紀念長袖衛衣,衛衣印有由Noritake專門設計的Fear and Dreams字樣,每晚極為限量發售。現場所見,約晚上7時半,已近百歌迷排隊購買。

同時,不少圈中人送快賀開騷,當中包括四大天王、成龍、林嘉欣等都分別有送花籃。

演唱會主題「FEAR AND DREAMS」早在Eason於3年前已定好,因今日他並不覺得心中所想有改變,所以沿用這演唱會名稱,當中代表著甚麼?Eason直言:「每人感受不同,最好現場觀看後才作解讀。」

Eason演唱會今次於場館中,建下紅館史上最巨電子屏幕,橫71米高14.5米,屏幕由紅館頂一直伸延到台面,及兩邊山頂,誓要帶給入場觀眾視覺上巨大震憾,同步也展現不吊大形物體,單是視象畫面與歌聲,也足夠令你嘆為觀止。

▲ 場外售陳奕迅CD。(陳慧安 攝)

據悉,演唱會以Eason睡於床上的影像作序幕,伴著《黑夜不再來》鋼琴伴奏,Eason以《2001太空漫遊 》、《人神鬥》、《當這地球沒有花》開場,帶觀眾進入Fear的空間,與主題結合。

此外,場內熒幕將寫:「 I THINK THE HUMAN RACE HAS NO FUTURE ,IF IT DOESN’T GO TO SPACE 。」

記者:陳家昌