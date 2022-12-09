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【陳奕迅演唱會直撃】Eason個唱今晚開騷　設紅館史上最巨電子屏幕

娛樂 20:22 2022/12/09

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

大批觀眾排隊買紀念品。（陳慧安 攝）

陳奕迅《Fear and Dreams》原定2019年舉行，直至2022年12月始順利舉行，也是陳奕迅自2013年《LIFE》紅館騷後，相隔9年再回歸紅館，一連25場展示了叫座力依然。

Eason是次為演唱會設計了一系列紀念品，包括有: 短袖T恤、衛衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包、紀念襟章等多種紀念品。

演唱會的T恤由日本著名插畫家Noritake操刀，紀念長袖衛衣，衛衣印有由Noritake專門設計的Fear and Dreams字樣，每晚極為限量發售。現場所見，約晚上7時半，已近百歌迷排隊購買。

同時，不少圈中人送快賀開騷，當中包括四大天王、成龍、林嘉欣等都分別有送花籃。

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演唱會主題「FEAR AND DREAMS」早在Eason於3年前已定好，因今日他並不覺得心中所想有改變，所以沿用這演唱會名稱，當中代表著甚麼？Eason直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」

Eason演唱會今次於場館中，建下紅館史上最巨電子屏幕，橫71米高14.5米，屏幕由紅館頂一直伸延到台面，及兩邊山頂，誓要帶給入場觀眾視覺上巨大震憾，同步也展現不吊大形物體，單是視象畫面與歌聲，也足夠令你嘆為觀止。

場外售陳奕迅CD。（陳慧安 攝）

據悉，演唱會以Eason睡於床上的影像作序幕，伴著《黑夜不再來》鋼琴伴奏，Eason以《2001太空漫遊 》、《人神鬥》、《當這地球沒有花》開場，帶觀眾進入Fear的空間，與主題結合。

此外，場內熒幕將寫：「 I THINK THE HUMAN RACE HAS NO  FUTURE ，IF IT DOESN’T GO TO SPACE 。」

記者：陳家昌

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