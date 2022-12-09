五堅情首度來港簽唱吸引逾千粉絲　宣布明年香港開演唱會

因綜藝節目《娛樂百分百》爆紅並建立深厚情誼的五堅情，5位成員陳零九（Nine Chen）、邱鋒澤（Feng Ze）、黃偉晉（Wayne）、賴晏駒（Lai）及婁峻碩（Shou）於今日（12月9日）首度來港。

他們更現身商場舉行《五堅情Moon Landing月面著陸香港簽唱會》，與聚堅果迎接聖誕佳節的同時，更宣布將於明年3月4日舉行《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，為堅果帶來最驚喜的聖誕禮物。

簽名證炒貴6倍

今日的《五堅情Moon Landing月面著陸香港簽唱會》300個簽名證只在短短30分鐘便已換完，炒價更一度高達6倍！不少堅果為一睹偶像風采，更一早於凌晨開始排隊，活動開始時更有過千堅果撐場，逼爆商場。

活動一開始，大會首先播放五堅情於高雄巨蛋、台北小巨蛋及新加坡The Star Theatre 3場巡演的精華片段，5位成員勁歌熱舞的畫面，已令現場的堅果尖叫聲貫天，震懾全場。

接著五堅情正式登場，先以廣東話與現場堅果打招呼，隨即引來瘋狂的尖叫聲，接著5子在充滿科幻未來感的《玩轉未來聖誕城》節日裝置之間，透過簡單而隆重的打鞋印儀式，宣告繼月面著陸後，正式踏足香港。

首以團體身份訪港

這次是五堅情首次以團體的身份訪港，他們都分別分享對香港的印象。Wayne表示：「香港的食物都很好吃，但來到以後還未吃到。我在台灣都很愛吃香港的食物呢！因為明天就要走了，所以3月來港開唱的時候要好好安排時間，很想吃冰火菠蘿油，還有公仔麵！」

至於Shou說：「從小就看港片，特別喜歡鄭伊健每一部電影，之前跟他合作，人超好，還跟我一起打電動，希望有機會可以在香港演戲。」

而Feng Ze先以廣東話說道：「香港女仔好靚女！」然後他續說：「他們都很溫柔、很孝順，感覺上大家都很體貼，很Nice。」

Nine Chen表示：「其實10年前來過香港，但印象都有點舊了，希望大家可以告訴我有甚麼地方可以去玩，3月的時候來玩。」

Lai則高呼：「這是我第一次來香港，但時間太短很可惜，因為我很想體驗香港夜生活，希望大家可以IG告訴我有甚麼好玩的，下一次我一定要醉倒在路邊，然後將我撿回家。」 Lai更即時向主持請教如何向對方加Line以及請對方打給自己，場面搞笑。

明年九展開騷

緊接其後是五堅情首度在香港公開獻唱，他們演繹《Be A Liar》時，堅果們已興奮和唱，５子見台下的反應熱烈，隨即即興每人清唱幾句，Lai更一騷舞技，將現場氣氛推至頂點。

不過令堅果們更High爆的，是五堅情透過為月球亮燈的儀式，宣布他們將於明年3月4日假九龍灣國際展覽中心Star Hall舉行《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，屆時五堅情將使盡渾身解數，為香港堅果帶來難忘的一夜。

過去五堅情的演唱會門票均被秒殺，所以今日《五堅情Moon Landing月面著陸香港簽唱會》上，五堅情除與300名幸運堅果作近距離接觸，為他們於專輯《五堅情W0LF(S)》上簽名外，亦準備以演唱會宣傳照片作設計藍本的珍藏券送給堅果們，讓大家一方面可簽名留念，另一方面亦可憑此珍藏券在演唱會舉行日換領指定周邊，人人滿載而歸。

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