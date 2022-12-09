【交通安全】政府憂電動車太靜易釀意外　擬要求加裝聲響警示裝置

▲ （資料圖片）

政府建議更新7項規管車輛規格的條例，焦點之一包括擬要求電動車加裝聲響警示裝置，避免行人無法透過聲音得悉有車輛經過，繼而釀成交通意外。運輸署表示，已就擬議修例方案諮詢汽車生產商、供應商和維修業界，計劃明年上半年向立法會提交具體修例建議。

汽車科技發展迅速，運輸及物流局及運輸署今日向立法會提交文件，建議更新7項規管車輛規格的條例。

備受關注的規格，包括要求電動車加裝聲響警示裝置、要求有伸縮臂的指定大型車輛，加裝安全警報裝置等。

局方指，電動車是一種相對寧靜的車輛，當其時速低於每小時20公里時，行人或無法透過聲音判斷路面情況；海外亦有研究指出，與傳統車輛相比，較寧靜的車輛有較大機會釀成交通意外。

為避免意外發生，業界近年研發出車輛聲響警示系統，當安裝車輛低速行駛時，裝置會發出50至75分貝聲響，聲量大約等於客廳內正常對話的音量。政府建議修訂相關法例，以規定在法例生效一年後，新生產車輛應配備符合國際標準的聲響警示系統，才可在港登記和領牌，違法者可罰款1萬元和監禁6個月。

另外，局方指出，因工程車輛行車前未有收起伸縮臂，造成意外的情況時有發生，而現時市場上已有不少警報裝置，當車輛行駛時，若伸縮臂未有收起，系統會及時提醒司機。

局方擬透過修例，要求所有裝配「可延伸架空結構」的已登記和領牌車輛，如升高架空結構時高於指定高度，必須安裝相關警示系統。有關車輛包括吊臂車、升降台車和自卸車等。

考慮到業界安裝需時，政府建議分階段實施有關要求，首階段不早於明年7月1日實施，已登記和領牌的吊臂車需安裝警示系統；第二階段不早於2024年7月1日實施，其餘有相關裝置的車輛亦需安裝警示系統。

政府現時正進行法律草擬工作，料明年上半年可向立法會提交法例修訂建議。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚