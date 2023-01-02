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兩地最快1月8日通關免隔離　健康驛站「滯銷」僅一個日子特別多人搶

政治 17:37 2023/01/02

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（資料圖片）

港府爭取1月8日限人數通內地關，過往每日有逾萬人「搶」的健康驛站即「滯銷」，目前不過，有一個日子就特別受歡迎，即1月7日，截至今日，僅剩279個名額，但今日都有1079個人在爭奪。

所為何故？

內地宣佈，自1月8日起不再對入境旅客進行隔離措施，不過，1月8日前經深圳口岸入境的旅客，仍要繼續隔離至1月7日24時，健康驛站亦提醒大家「慎重選擇」。

換言之，若明日（1月3日）經健康驛站過關，市民要花數千元在隔離酒店檢疫5日4夜，至1月7日凌晨零時；但若搶到1月7日的3500個名額，則最多只需要在隔離酒店隔離至凌晨零時即可回家。

健康驛站今日報名情況。

市民亦深明此道理，因此1月3日至1月5日近日已少人競爭，以1月4日為例，目前仍有2913個名額，而今日報名人數僅278人。至於只需隔離1日1夜的1月6日，亦是較多人有興趣的日子，3500個名額，目前剩2050個名額，今日388人競爭。

有參與抽籤的市民話，因為目前仍未知1月8日之後的通關安排如何，既不知自己是否能優先，亦不知自己能否抽得中，無法預計之後的行程，所以寧願抽1月6日或7日，「如果中咗，起碼一定可以過關先。」

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撰文 : 傅流螢

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