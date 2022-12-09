【陳奕迅演唱會直撃】選歌具主題性畫面有意境　Eason狀態佳唱《任我行》送祝福

▲ （陳慧安 攝）

「歌神」陳奕迅（Eason）個唱《Fear and Dreams香港演唱會》開騷，唱出《2001太空漫遊》揭序幕，然後《人神鬥》、《當這地球沒有花》。接著更唱出他較少在現場唱的《黑洞》、《龍舌蘭》和《異夢》等。

今次演唱會頭半場以具富主題性歌曲，而且場內設一個橫71米、高14.5米屏幕此紅館史上最巨電子屏幕，Eason利用此在演出時穿插播出不同意境的畫面。

而且當中選唱很多也是非主打歌曲，Eason亦一口氣唱足廿多首，期間並未講過說話，要觀眾完全投入聽歌、感受主題，這跟2010年《DUO陳奕迅世界巡迴演唱會》風格接近。

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向觀眾送祝福

而Eason久未開騷，這次聲音狀態不錯，開場雖然少許沙但漸入佳境。

當他唱到《今日》才跟觀眾有揮手互動，但一交流，歌詞即有點接不上，他亦笑了一下。在《今日》後接上盧巧音《垃圾》內的歌詞，但略改為「我哋以後全冇牽掛」，可說跟大家的一句祝福。

到唱到林夕填詞的《任我行》，Eason笑著跟兩邊觀眾揮手，最後更以手做出心心手勢，送上暖意祝福。

記者：陳家昌

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