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【家居安全】8歲女童使用熱水爐洗澡疑一氧化碳中毒　留醫公院目前情況穩定

社會 22:24 2022/12/09

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

衛生防護中心今（9日）表示，一名8歲女童周二（6日）在家使用氣體熱水爐洗澡時在浴室內出現頭暈和昏厥，懷疑一氧化碳中毒。女童轉送東區醫院接受治療，目前情況穩定。

防護中心表示，昨日接獲東區醫院通報這宗個案，並已轉交相關部門跟進。衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

中心提醒，使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。市民選購及使用家用氣體熱水爐時，亦應注意機電工程署建議，包括每18個月安排註冊氣體工程承辦商為爐具進行安全檢查；確保氣體熱水爐獲得機電工程署批准並附有「GU」標誌；若爐具操作有異，應立即停用。

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責任編輯:陳展棋 

機電署 衞生防護中心 治療 兒童健康 東區醫院

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