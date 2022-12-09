【搶人才】孫玉菡：「高端人才通行證計劃」等措施月底開始推出

▲ 孫玉菡表示，港府正密鑼緊鼓地籌備成立「人才服務窗口」。（資料圖片）

《施政報告》公布一系列「搶人才」措施，包括羅致高薪人才和全球百強大學畢業生的「高端人才通行證計劃」，以及優化「優秀人才入境計劃」等安排。勞工及福利局局長孫玉菡今日預告，新的或優化過的搶人才措施，將於月底開始推出。

第二屆香港國際人才高峰論壇今日在會展舉行，因須家居檢疫而無法親身出席的孫玉菡透過視像致辭，除了預告月底會推出搶人才措施，他又表示，港府正密鑼緊鼓地籌備成立「人才服務窗口」，專職制定與統籌招聘內地和海外人才的策略，以及向來港人才提供一站式支援。窗口的網上平台同樣會在月底推出，方便各地人才查閱各項入境計劃資訊以及提交申請。

▲ 第二屆香港國際人才高峰論壇今日在會展舉行。（曾耀輝攝）

與會的國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究員李佐軍以視像發表主題演講。針對中央提出在粵港澳大灣區建設高水平人才高地，李佐軍建議，應盡快建立面向粵港澳三地的人才協調發展促進機構，以促進三地人才流動，為保持港澳長期繁榮穩定注入新動力。

李佐軍提議，參考港珠澳大橋管理局設計經驗，建立「三級組織架構」，首先，在中央層面設立領導小組，協調頂層決策，由國家人社部、中聯辦、港澳辦等部委組成；其次，在省級層面設立工作委員會，落實上級決策，指導和監管下級工作，由粵港澳三地政府聯合組建；另外，下設立促進局，負責具體落實、執行工作，總部可設於廣州南沙，視乎需要再在港澳各設辦事處。

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記者：關景騰