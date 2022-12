靚佬湯《壯志凌雲2》奪NBR最佳電影　史提芬史匹堡憑《造夢大師》獲最佳導演

▲ 《法貝曼:造夢大師》

踏入12月,又是各大電影頒獎禮開始陸續頒獎時時候,當中美國國家評論協會(The National Board of Review of Motion Pictures,NBR)於美國時間12月8日舉行頒獎典禮,結果由靚佬湯湯告魯斯(Tom Cruise)的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)奪得最佳電影。

此片全球票房達1,487,909,384美元,而且此片在全球未正式落畫,最後票房不只此數,靚佬湯可說有獎金又有獎品。

著名大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)憑半自傳式的《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)奪得最佳導演獎。

▲ 《壯志凌雲:獨行俠》

最佳男主角由憑《The Banshees of Inisherin》哥連法路(Collin Farrell)獲得,最佳女主角由剛獲《時代》雜誌選為2022年度指標人物的楊紫瓊,再為華人爭光,憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everwhere All at Once)封后。