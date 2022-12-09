靚佬湯《壯志凌雲2》奪NBR最佳電影　史提芬史匹堡憑《造夢大師》獲最佳導演

▲ 《法貝曼：造夢大師》

踏入12月，又是各大電影頒獎禮開始陸續頒獎時時候，當中美國國家評論協會（The National Board of Review of Motion Pictures,NBR）於美國時間12月8日舉行頒獎典禮，結果由靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）奪得最佳電影。

此片全球票房達1,487,909,384美元，而且此片在全球未正式落畫，最後票房不只此數，靚佬湯可說有獎金又有獎品。

著名大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）憑半自傳式的《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）奪得最佳導演獎。

▲ 《壯志凌雲：獨行俠》

最佳男主角由憑《The Banshees of Inisherin》哥連法路（Collin Farrell）獲得，最佳女主角由剛獲《時代》雜誌選為2022年度指標人物的楊紫瓊，再為華人爭光，憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everwhere All at Once）封后。