【陳奕迅演唱會】Eason剖白3年來心聲　曾擔心一睡不起學識一個道理

▲ 陳奕迅久未舉行紅館騷。（攝影：陳慧安）

陳奕迅（Eason）個唱《Fear and Dreams香港演唱會》開騷，今次演唱會著重主題性，並分為四個部分，上半場Eason以作品說話，跟觀眾沒有交流，至下半場氣氛始熱鬧，並有多首金曲，令觀眾可以大合唱。

演唱會中選唱很多非主打歌曲，Eason亦一口氣唱足廿多首，近一個多小時期間並未講過說話，要觀眾完全投入聽歌、感受主題。

▲ Eason十分落力。（攝影：陳慧安）

至下半場氣氛由暗黑至光明溫暖，歌單也熱鬧起來，有主題正面的金曲《今日》、又有快歌《大人》，臨近完場更有一節20分鐘快歌medley，唱出《第五個現代化》、《打得火熱》、《重口味》等，全場觀眾站立起舞。

Eason在下半場也跟觀眾交流更多，自言本來想只用歌聲代替 說話，但自己都有很多話想講。

在唱完《幸福摩天輪》，他有感而發：「聽到你們的歡呼和支持聲，太開心，最想講多謝你地。最開心是可以spend time with each other，已好感動。」

▲ 道出心聲。（攝影：陳慧安）

「以前一直未停過，出唱片，開騷及其他工作，3年前此騷未能 ready，演出卡住了，一直都等幾時開，等等下都開始驚，好切合主題Fear and Dreams，現在大家已沒甚麼dreams，（疫情）又見不到人，我都諗到好驚，試 過擔心自己會一睡不起，那有沒有事要交帶，電話密碼要否講定，銀行戶口的錢怎算... 其實我冇乜錢。」

Eason又說：「愈諗愈驚，唯一方法就是唔諗，因為好多事控制不到，你唔去諗，去做就得。」

首場演唱會在安歌《遊離份子》後約11:15分完結。

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