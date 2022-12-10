【家用難題】 結婚生子家用僅有1300元 丈夫解釋：每月給媽媽1.3萬生活費

台灣一名人妻，近日在網上發帖，稱自己在家照顧孩子，丈夫每月給5000元新台幣（近1300港元.下同）家用，豈料近日她驚悉，丈夫每月會給奶奶5萬新台幣（近1.3萬港元.下同），讓她無法接受。

該名人妻近日在facebook「靠北婚姻-社團討論區」發帖，稱結婚3年多，丈夫近日才坦承，每月會給奶奶近1.3萬港元，連存摺等都交由長輩保管，丈夫強調，「媽媽規定要拿5萬給她存。」

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丈夫也不想和奶奶反面，故希望她體諒，又稱每月給妻子近1300港元家用，至於孩子的奶粉、尿片就要妻子分擔。

該名人妻直言對事件感到好笑，因自己妻子，對於大事竟完全不知，丈夫一席話，讓她崩潰痛哭：

這個婚姻到底算什麽？一場騙局？生小孩機器？

帖文曝光後引起網民熱議，大批網民直斥該名丈夫離譜，「給妻子這麽少家用，奶粉尿片還要妻子分擔，難道他不知道奶粉尿片是多麽貴嗎？」有網民直言，「這是媽寶，真的要認真想下，是否要繼續一起」、」、「這種男人不要也罷。」；有網民直斥該名丈夫自私，「都不想下妻子照顧孩子消費有多大」、「叫老公連續買一個月孩子開銷再來說。」

責任編輯：王明芳