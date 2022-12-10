【指甲健康】指甲生深紅色直線恐患癌？ 醫生拆解指甲形狀顔色健康密碼

女士們熱愛美甲，但指甲表層如覆蓋了原本的指甲顔色及形狀，會因此失去一個觀察身體健康的途徑。台灣一名男子近日在網上發文，稱大拇指的指甲中央，長出一條深紅色的線，詢問這是什麽。

有男網民近日在Dcard發文求救，並上傳一張大拇指指甲中央上有一條深紅色的直線，緊張向網友喊「有人知道這個是什麼嗎？求解！」

事件引起網民熱議，有網民稱可能是黑色素細胞瘤，不一定是癌症；也有相同情況的網民指出，皮膚科醫生稱指甲裡面有痣，所以長出黑紋，需要每半年定期追蹤一次。也有網民搞笑稱，「陰性，不用隔離」、「月老牽紅線」

台灣李勇毅醫生表示，原因可能是黑色素沉澱、長痣等，恐是「皮膚癌」的徵兆，或是「縱向黑甲症」，應盡速就醫檢查確認。

台灣外科醫生江坤俊層在YouTube節目中拆解指甲顏色、形狀背後的健康訊息。

江醫生表示，指甲一個月通常長0.3厘米，此0.3厘米就代表身體狀態。正常情況下，新長出指甲平滑、厚薄一致、脆度剛好。但若身體出現毛病，腦、心臟等重要器官會先受保護，而指甲作爲「末梢循環」，則最直接反映出身體正面臨的疾病。

江醫生作出示範，將兩手食指第一指節相碰，指甲至相碰指節連結處會有一條縫，可透過光線。若完全無縫，則可能是「杵狀指」，即末端指節肥大，反映心肺功能不好；肺癌患者正有此特徵。

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另外，指甲變厚、滲液，很有可能是富貴手或黴菌感染，同時也有機會是皮膚癌或鱗狀細胞癌。指甲若出現類似狀況，且塗抹藥膏後無任何改善，必須就醫檢查。

常見的指甲問題還例如出現「黑線」，一般情況下都是黑色素細胞瘤，但黑線若開始變寬，直徑超過0.3公分，就可能是「黑色素細胞癌」，是一種罕見卻最惡性的皮膚癌，必須就醫。

指甲顏色

江醫生指出，正常情況下，指甲呈粉色，因甲板透明，反映底下微循環。但有3種不良情況：

白色：指甲發白代表身體循環差，例如貧血、動脈阻塞、心臟功能差或患腎臟病等水腫情況。

紫色：代表身體有發炎問題，例如雷諾氏症候群，即末梢血管發炎。另外，缺氧人士身體含氧量低，指甲也會變紫。

深色或暗黑色：反映身體有廢物堆積，代謝功能不佳，例如肝、腎疾病。

無月牙≠身體差

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責任編輯：羅嘉欣