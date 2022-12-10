【養生之道】冬天2大生活習慣超傷腎 中醫警告：別穿太多衫出細汗

踏入冬天，隨著氣溫下降，有中醫師提醒，2種生活習慣看似沒問題，實則隱藏「傷腎」，包括「吃宵夜」及「渾身是汗」。中醫師警告，穿太多太厚，時不時就會出現一層細汗，但這「千萬不行」，會耗傷陰液讓身體更虛弱。

台灣中醫師余雅雯在《上璽中醫 余雅雯 中醫師》分享，進入冬季，許多人會進補身體，在中醫觀點，進補補的是腎臟，但現時飲食「營養已經足夠」，不需要刻意進補。現代人的生活方式是「減法飲食就是補！」

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余醫師提醒，冬天有2種生活習慣是「非常傷腎」，第一是「吃宵夜」，吃完東西沒有消化就睡覺，食物悶在胃裡太久，長期容易造成肥胖、消化功能下降、引發胃食道逆流，加上宵夜選擇通常是快速、方便的食品，這類多屬較重口味，加重身體的負擔，進而影響到腎。

第二是出汗，她指出，渾身是汗與過度取暖、穿得太厚，讓身體經常是熱的，甚至有一層細汗，「千萬不行」，這些全都會耗傷陰液，讓身體更虛弱。

余醫師稱，或許短期內不會感覺身體不適或有任何異狀，但長期來看，會容易上火，出現「牙齒痛、牙齦出血、耳鳴、頭痛」，甚至是高血壓等症狀。

責任編輯：羅嘉欣