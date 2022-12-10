【夫妻相處】新婚1年老婆日日加班 丈夫驚悉夜歸真相心寒訴請離婚

新婚竟然不甜蜜？台灣1名男教師新婚，妻子婚後每日卻均以加班為藉口，直到晚上10時才回家，令丈夫不滿，曾嘗試溝通，卻被罵是「同性戀」、「結婚是為了報復自己」等。男子忍足1年，終從外母口中得悉妻子晚歸真相，憤而向法庭申請離婚獲批。

綜合台媒報道，判決書指出，台北男子2020年與妻子結婚，惟妻子婚後日日以加班為藉口，直到晚上10時才回家。他曾與妻子溝通表達不滿，但被罵「同性戀」、「戀童癖」「結婚是為了報復自己」等。直到1年後，他從外母口中得知實情，妻子晚歸是在大學念書進修。

該名男子稱，妻子不只欺騙他，也不顧他當教師需要早起，常在深夜因小事與他吵架，還常罵他，令他飽受精神折磨。至2021年5月，該男再與妻子吵架，翌日妻子離家出走，且分居至今，男子覺得婚姻已無法維持，故向法院訴請離婚。

該名妻子辯稱，婚前已在大學進修，稱想高學歷賺取更豐厚薪資養家，打算成功考取營養師資格後就告知丈夫，卻被丈夫指摘她每天借故晚歸。

她又稱，老爺要求她交出薪資，以及限制她下班後7時要回家，故暫回娘家思考如何繼續維持婚姻，但再回男家時，卻發現門鎖已更換，丈夫也稱要和她離婚不願溝通。該名妻子強調，仍珍惜這段婚姻，不願意離婚。

法院審理時發現，男子見妻子婚後晚歸，便屢傳訊息關心問候，惟妻子面對丈夫的關心與擔憂卻選擇欺瞞，長期漠視男子感受；另雙方分居期間，丈夫曾到女方家拜訪，試圖解決婚姻矛盾，但妻子不斷出言以「求你去死啦」、「這個男生是依靠嗎」、「你最惡毒啦，你們全家最惡毒啦」等言語辱罵男方，顯示無意與男子溝通協調。

法院又指，兩人分居已1年7個月，夫妻恩愛情義蕩然無存，不期待2人能繼續經營和諧幸福婚姻生活，故判准離婚。全案可上訴。

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