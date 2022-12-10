【鬼馬歌后】朱咪咪返新加坡享清福變清減　憶與星爺合作成御用奶媽

▲ 朱咪咪早前接受TVB訪問。

有「鬼馬歌后」之稱的朱咪咪入行多年，67歲的咪咪姐近年減少幕前演出，於2017年返新加坡與家人團聚享清福。

早前TVB娛樂台派人前往新加坡訪問朱咪咪，只見咪咪姐身型清減不少，另外訪談中她大談跟星爺合作點滴，當中演出《審死官》所戴的「奶媽Bra」，咪咪姐既然珍藏至今。

朱咪咪於1991年開始參與TVB劇集拍攝，之後更轉戰電影圈，咪咪姐演出不少經典角色，當中與星爺合作成經典，咪咪姐於訪談中直言感幸運兼表示好玩。

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難忘與星爺合作

說到跟星爺合作的作品中，咪咪姐憶迹最難忘是演《審死官》，當中其「奶媽」角色至今依然津津樂道。

咪咪姐說：「服裝阿姐買了肥婆Bra，裏面裝著兩個入滿水的汽球，因為一定要啷吓啷吓，才有真實感，結果其中一場戲說我跟梅艷芳要救星爺，星爺比人捉，怎知『卟』唔見了一邊，汽球爆了，因為裝了水韌力不夠，於是走去便利店臨時買避孕套，避孕套比較煙韌，怎知避孕套都爆。」

咪咪姐稱拍電影時間緊湊，加上得一件劇服，每次熨乾要45分鐘，故服裝姐姐以「塌塌米」墊褥弄了兩個圓形，改裝成一個奶媽bra，咪咪姐說：「那就從此冇爆過，那時候剪落的兩嚿海棉，一直用到現在，我收藏得好好，幾乎想放在夾萬。因為我演過好多次奶媽。」

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《雞翼歌》成經典

此外，咪咪姐於《逃學威龍3之龍過雞年》演日本管家「呢卷廁子」，當中「天呀！求你賜一個精壯嘅男人畀我」可說是最深刻的對白，另外《唐伯虎點秋香》的《雞翼歌》亦令她形象難忘。

咪咪姐笑說：「就算我現在去那裡表演，無論香港、外國、馬拉，觀眾都是看這些戲成長。我現在去外國好多人都叫我『二妹姐』或者『奶媽』，這兩個名號好響噹噹。」

買磚頭保值

疫情令演藝圈停擺，咪咪姐近3年留在新加坡：「現在跟阿仔及媳婦一起住，間屋兩層半，不是獨立一間，是一大排的，間屋是我買的，」

咪咪姐更直言向來喜歡買樓投資保值：「因為我一向在香港有炒樓，儲落一些錢，然後做首期，之後再慢慢供。」

由於近日星馬等地已通關，咪咪姐不時往馬來西亞登台，更笑言工作已安排到出年４月。

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