【科技園案】涉隱瞞科技園違租契黎智英判囚5年9個月　黃偉強囚21個月

▲ 黎智英等涉欺詐科技園 壹傳媒前行政總監黃偉強判囚21個月

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，令與黎相關的公司獲益。兩人經審訊後被裁定兩項欺詐罪成，黎今（10日）於區域法院被判監5年9個月，另被取消擔任公司管理層等資格8年，罰款200萬元；黃則被判監21個月。法官判刑時指，本案涉及傳媒機構在沒有牌照下使用土地，濫用傳媒權力作保護傘，又指黎的傳媒大亨地位明顯使科技園投鼠忌器，傳媒大亨並不表示他因有第四權而不會犯法。

本案被告為黎智英（74歲，商人）、周達權（64歲，公司董事）及黃偉強（60歲，行政總監），周早前已從本案中分拆，亦以控方證人於本案出庭作供。

法官陳廣池判刑時引述黎的背景報告指，黎認為本案僅是商業糾紛，一旦被定罪，會打擊香港營商環境。報告又顯示黎認為外國官員的指責屬不請自來，毫無用處，自己並非政治人物，只是說出個人意見。

法官續指，黎於本案中有重要角色，不能以日理萬機作抗辯理由，又指本案手法不複雜，但罪行不輕。法官指，黎認為本案錯在營運主任，不需求情信或求情，反映黎未有悔意。

法官又指，本案共有6項加刑因素，首先本案雖不涉及違反誠信，但首項控罪長達17年多。其次，黎名下力高顧問有限公司（下稱力高）搬到涉案處所後，形成不同的無形利益，如力高租金得到保障等，這均未在專家估算中提及。再者，黎的私人開支能轉至營運開支後可減少稅項，可見力高等存在對黎有私人利益。

法官續指，黎與壹傳媒均於本港有不少擁護者，本案涉及傳媒機構在沒有牌照下使用土地，濫用傳媒權力作保護傘，令科技園不敢貿然行事，突擊檢查。法官指，在本案發生後再有10多間公司從涉案處所中搬走，反映力高並非唯一違契佔用處所的公司。

法官指，黎亦聯同他人犯案，屬有計劃及有組織，且年代久遠的犯罪，情況猶如每日偷1,000元，持續10年，罪責會較1次性偷取上述總額較高。至於最後的加刑因素則是力高的名字未有放在水牌上，以致科技園職員多次巡查均未有發現。

法官就兩項欺詐罪判黎入獄5年9個月，另取消黎擔任管理層等資格8年，及罰款200萬元。由於黎早前完成非法集結案的刑期，現變相重新服刑5年9個月。

法官指，黃的待人接物態度，以及病患，實在令人有不少感慨，但判刑需平衡公眾利益及反映控罪嚴重性質。法官指相信黃於案中未有取得個人利益，但作為蘋果印刷的行政部門主管，他是聽取上司及黎智英的指示，可以說是助紂為虐，執行有關的欺詐，道理有如駕車協助劫匪逃離現場，亦會被控搶劫罪。

法官續指，本案亦非單一事件，黃於4年間曾參與力高的進駐及撤離處所。再者，黃亦不可能不知道租契的用途限制和牌照申請的條件，因為他是代表承租人和科技園的對口單位。

法官又同意本案的欺詐行為並不複雜，但卻是多人參與，把事件隱瞞，在某種程度上明目張膽地犯案，遂將黃判監21個月。

法官判刑後指，科技園應善用法例賦予的權力，切實打擊違規違租契者。但本案中，科技園的職員只是反主為客，拱手相讓自己的權利，任由承租人的指使及督導去進行實地巡察，甚至不盡不實地因應承租人所提供的資料撰寫巡察報告。

法官指，黎的傳媒大亨的地位明顯使科技園更投鼠忌器，自我矮化，法官認為科技園在這方面實在有其改善的地方。法官又指，傳媒大亨並不表示他因有第四權而不會犯法，更不能說執法機構檢控這傳媒大亨便等同攻擊新聞自由。法官強調，本案屬簡單欺詐案，不應把案件的審訊扣上任何政治帽子。

黎及黃同被控1項欺詐罪，控罪指兩人於2016年1月1日至2020年5月19日期間，連同周達權及其他人向香港科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契而使用。

另1項欺詐罪則指，黎於1998年4月1日至2015年12月31日期間，連同其他人向香港工業邨公司（現稱香港科技園公司）隱瞞， 上述處所並非按日期為 1995 年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與蘋果日報印刷有限公司於1995年10月24日所訂的租契協議，及雙方於1999年5月25日所訂的租契而使用。

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記者：梁錦麟