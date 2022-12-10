  • 19°C
香港時間 : 20221210日 (週六) 11:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技園案】黎智英等涉欺詐科技園　壹傳媒前行政總監黃偉強判囚21個月

社會 11:06 2022/12/10

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

黎智英等涉欺詐科技園　壹傳媒前行政總監黃偉強判囚21個月

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，令與黎相關的公司獲益。兩人經審訊後被裁定兩項欺詐罪成，黃今（10日）於區域法院被判監21個月。

本案被告為黎智英（74歲，商人）、周達權（64歲，公司董事）及黃偉強（60歲，行政總監），周早前已從本案中分拆，亦以控方證人於本案出庭作供。

黎及黃同被控1項欺詐罪，控罪指兩人於2016年1月1日至2020年5月19日期間，連同周達權及其他人向香港科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並非按科技園公司與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契而使用。

另1項欺詐罪則指，黎於1998年4月1日至2015年12月31日期間，連同其他人向香港工業邨公司（現稱香港科技園公司）隱瞞， 上述處所並非按日期為 1995 年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與蘋果日報印刷有限公司於1995年10月24日所訂的租契協議，及雙方於1999年5月25日所訂的租契而使用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難
11:45 2022/12/09
【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難
【暈倒猝死】28歲女子深蹲半途突猝死　倒地前離奇向左看惹熱議
18:28 2022/12/09
【暈倒猝死】28歲女子深蹲半途突猝死　倒地前離奇向左看惹熱議
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
12:22 2022/12/09
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡