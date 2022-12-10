【母子關係】30歲港男與母同床睡　曖昧女難頂「媽寶」行為︰係佢多年習慣

▲ 有30多歲港男仍與母同床睡。

母子關係親密是好事，但親密到同床睡就並非人人能接受。近日有女網民在網上討論區分享，她欲與一名港男發展情侶關係，卻得知對方30多歲仍與母同床睡，令她難以接受。有網民認為港男是名副其實的「媽寶」，建議她考慮清楚是否繼續與男方發展下去。

難接受30歲仍與母同床

該名女網民日前在「香港討論區」以「30幾歲人仲同媽咪一齊訓」為題發帖，表示最近結識了一名港男，彼此有意思發展。二人每日都會傾電話、WhatsApp聯繫，更開始FaceTime視像傾偈。不過，她早前睡前與男方視像時，卻發現︰

佢上床瞓喺度，點知影下影下見到有個女人喺佢隔離瞓緊……

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女網民那一刻很驚訝，原來睡在男方旁的是他的媽媽，「佢依家30幾歲人仲同媽咪同一張床瞓」，她直言有點不能接受，不解何以到這個年紀仍與媽媽同睡。她曾問男方是否屋企細、沒房間，他回應︰

佢話只係佢鍾意同媽咪瞓，係咁多年嚟嘅習慣！

網民︰媽寶男唔使諗

她問網民是否接受另一半「咁大個仲同媽咪同床」，結果引來不少網民給予意見。有網民批評港男是「媽寶」，認為習慣難改，更指她應該趁未進一步拍拖前，了結這段關係，以免之後遇到對方更多媽寶行為。網民留言︰

呢個媽寶男唔使諗，唔好浪費時間。

恐怖母子關係，樓主好即刻斬纜啦！

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責任編輯︰王明芳