【正義迴廊】與馮素波《奪命真夫》合演母女結緣　蘇玉華重視事前準備 　

▲ （左起） 何飛鳳、馮素波、蘇玉華

馮素波（波姐）在商業一台與何飛鳳一同主持節目《樂齡王國》，本周嘉賓為最近於電影《正義迴廊》演大律師而廣受好評的蘇玉華。



蘇玉華從1989年開始舞台劇演員工作，及後憑《親恩情未了》、《茶是故鄉濃》等不少著名的電視劇成功入屋。她指自己在2005年拍《奪命真夫》時首次與波姐合作，合演母女。而波姐憶述當年與蘇玉華拍劇經過：「埋位拍攝之前，佢好投入去睇個劇本，我又唔敢騷擾佢，但一埋位我哋場場都一Take過！」



及後，蘇玉華被問對劇本選材的看法，她謂：「其實我覺得自己好幸運，經常會遇到好劇本和好伙伴。就《正義迴廊》為例，今次拍攝有好多單位都係第一次合作，但原來大家對彼此有信心，對劇本有信心，神奇事情就自然會發生。」

未排練演出感愕然



波姐亦分享以往一次拍攝電影經歷，指自己曾在未有任何排練情況下，被導演直接安排埋位開拍而感愕然：「原來當導演信任自己時，就算我角色有對白都唔會安排同我排練！只能靠自己的經驗理解交代俾導演。」

而蘇玉華回應：「呢個情況我都好驚！就算對自己有信心，都要同其他演員配合先有默契！我唔認同排練過後會令場戲變得無生命。」



在節目末段，蘇玉華表示很喜歡和樂意做劇前準備功夫，在收到劇本時就會不斷向導演問問題，希望清楚自己劇中角色的定位。

她舉例在拍《正義迴廊》前，亦曾向導演討論角色設定，盼能用另一新角度去理解她的角色：「但通常在拍攝後就不喜歡再去解釋太多自己的演繹，因為想表達的，通常都已在戲中表現了出來。」

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