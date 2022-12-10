【食不安心】外賣紫菜雲吞咬中「鐵戒指」　網民幽默：店主同你求婚

近年食物內藏動物屍體或異物經常屢見不鮮，甚至被網民揶揄是店主「另類回贈客人」的手法。有網民早前在社交網站發文指，在屯門一間餃子店買到「重金屬」紫菜雲吞，咬下去驚覺雲吞內藏疑似五金店有售的鐵片，大呻「以為食紫菜雲吞冇骨？係，佢係冇骨，重金屬啫！」，成功引起網民圍爐取暖。

由於鐵片狀似戒指，有網民打趣說店主或想向事主求婚，更有網民「鬥慘」，上傳曾食過的「螺絲釘菜肉包」圖片。豈料，圖片上菜肉包的螺絲釘，竟與紫菜雲吞的鐵戒指剛好湊成一對，非常爆笑。

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該名網民在社交網站facebook專頁「屯門友」發帖，大呻他的朋友早前食用紫菜雲吞時的驚險經歷。從圖片可見，被咬開的雲吞碎屑旁邊，有一塊疑似五金店有售的鐵片。事主稱這份「重金屬」雲吞在屯門新墟一間餃子店買得，並上傳相關單據，以示證明。

帖文一出，旋即引起網民熱烈討論。有網友八卦查問事主有否報食環署，又問事主「有冇咬崩牙」。而事主友人的「驚險」經歷與時下的求婚橋段十分相似，眼見近年不少男朋友會在甜品內藏求婚戒指給女友驚喜，有網民則向事主打趣說，店主或者想向你求婚，隨即有網友附和說︰「正啊！有戒指送」。

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未幾，竟有網民分享自己亦遇過類似的「咬崩牙」經歷，並上傳一張藏有螺絲釘的菜肉包照片。碰巧，圖片上螺絲釘的款式，竟然與事主的鐵介子湊成一對，非常搞笑。帖文更引發其他網民發揮無窮創意，留下不少啜核爆笑的留言，點擊即睇其他網民回應。

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責任編輯：羅嘉欣