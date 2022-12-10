【婚前實習】要求女友「婚前實習」 新年派千元利是 男子被狠飛：不值得嫁入我家

▲ 男子要求女友到家婚前實習，結果被狠飛。

農曆新年將至，往往是熱戀情侶見家長的好時機。馬來西亞一名男子卻在網上抱怨，早前向同居女友表示希望她今年過年到家「婚前實習」，包括準備20封1,000元利是給親戚的小朋友，以及收到長輩利是後要歸還，豈料女友大發脾氣並提出分手，令他感到不明所以。

綜合馬來西亞傳媒報道，該名男子在社交群組發帖，他指自己與女友已經交往半年，由於自己在大家庭成長，他考慮到與女友已同居，於是早前問女友今年是否願意留在他家過年，並將過年的這段日子當成「婚前實習」，學習如何拜神、烹飪以及招呼親戚，不過女友卻指自己想回家過年，他於是勸說女友年初四再回自己家。

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直至前幾日，男子再度提醒女友，今年在他家過年如果收到長輩給予的利是，記得要退回給你，讓他私下再還給長輩，以免令長輩覺得女友是個現實的人

畢竟總不能讓我們家的人，覺得你是一個現實的人吧？所以我會把紅包私下再退回去給長輩們。

此外，他有提醒女友準備20封金額各1,000元的利是，給過來拜年的親戚小朋友，與親戚打好關係。

這點小錢你不要省，這樣以後你嫁過來，以後大家相處才會好，你千萬不要忘記包。

結果女友聽完後非常生氣，直接提出分手並搬走，男子卻表示不明白女友為甚麼如此生氣，更指女友連2萬元利是錢都不願意準備，根本不值得嫁入自己的家。

明明是她問題大，還在那邊跟我鬧脾氣，到底有什麽問題？

貼文曝光後，網民卻一面倒炮轟男方，紛紛奉勸女方趕快分手搬走，並指女生嫁給這種男生才倒霉，更有網民反問男子為甚麼自己不去女友家包利是給親戚朋友。

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責任編輯：王明芳