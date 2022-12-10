【將藍隧道通車】林世雄料明交通會擠塞　稱警員明早會在出入口位置　

▲ 林世雄料明交通會擠塞，稱警員明早會在出入口位置

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今（10日）舉行通車儀式，明天上午8時正式通車。運輸及物流局局長林世雄於網誌表示， 預計明天交通可能會擠塞，並指警務人員或交通大使會於明早在藍隧道及跨灣連接路主要出入口位置，並有適當交通標誌及道路標記，指示駕駛人士、踏單車人士及行人前往隧道或連接路。

林世雄形容，新基建有望紓緩現時將軍澳隧道於繁忙時間的擠塞情況，減省市民的出行時間。在通車初期，運輸署的緊急事故交通協調中心將會啟動，連同土木工程拓展署、警方及公共交通營運商等密切監察交通情況，確保道路交通情況及公共交通服務運作正常。

如遇到交通擠塞或緊急事故，運輸署緊急事故交通協調中心會按早已準備的應急計劃，實施適當的臨時交通安排，包括封路及／或改道，並協調公共交通營運商，盡量減低對公眾的影響。

林世雄續指，隨着將藍隧道開通，將軍澳隧道會由明起豁免收費，駕駛人士可直接駛過將軍澳隧道原收費廣場，無需再停車繳費。

收費廣場一帶會在今晚10時左右開始分階段封閉部分行車線，以關閉收費亭、更改交通標誌和道路標記等。其間，將軍澳隧道收費廣場一帶將設置臨時行車線及維持每小時50公里的車速限制，現場亦會加設交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。

林世雄又預計明天亦會有不少市民準備到跨灣連接路踩單車，他指跨灣連接路的單車徑及行人路共設有3個出入口，分别位於唐賢街近調景嶺地鐵站、環澳路近日出康城商場，及康城路近康城地鐵站。

將軍澳區內多處位置已加設方向標誌，指示踏單車人士及行人往返跨灣連接路。逢星期六、日及公衆假期均會有醫療輔助隊人員當值服務。警方單車巡邏隊亦會不時於區內進行交通執法行動或宣傳道路安全。

運輸署會透過不同渠道通知公眾相關的特別交通及運輸措施資訊，包括使用相關可變信息顯示屏、隧道內的廣播系統、運輸署交通通告網頁、《香港出行易》HKeMobility手機程式的「交通快訊」、電台廣播等，方便公眾預先計劃行程。

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記者：鄧凱文