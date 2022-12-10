【仔仔一堂】玩長命滑梯發生罕見意外險盲　HoHo搞喊「嫰版王浩信」自封劏豬櫈

▲ Louis玩遊戲險盲。

由王賢誌（Vinci）監製及主持的同志配對節目《仔仔一堂》，自播映以來外間不少迴響，而昨晚播映的一集既然發生「突發事件」，「可愛兜風耳」HoHo跟「嫩版王浩信 」Louis 玩長命滑梯時不小心發生意外，不慎受傷「見紅」。

男男戀綜節目《仔仔一堂》，找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，包括「型男混合體」Andrew、「187花美男」Carson、「可愛兜風耳」HoHo、「陽光男孩」Juzco、「嫰版王浩信」Louis、「Young 版尊龍」Ray、「純愛莫少聰」Nelbon、「害羞台男」Kevin、「型男主廚」Kenny 及「柔情版香取慎吾」Howard。

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▲ Louis同HoHo嘅發展，亦係節目另一焦點。

意外割傷眼皮

前晚（12月8日）及昨晚 （12月9日）的《仔仔一堂》有不少洋蔥位，一眾仔仔先後發表愛情觀之餘，更向有機會作進一步發展的對象示好。

但是當Louis與HoHo玩「長命滑梯」時，竟在出發時遭滑梯上的裝飾意外割傷眼皮，由於十分接近眼球位置，可謂險象環生。

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搞喊Louis

為此特別愛與Louis互動的HoHo大感自責，更聲淚俱下表示自己是「劏豬櫈」：「最後我係好guilty嘅，因為佢整傷咗。嗰刻自我審查人格出咗嚟：『唉吔，點解呢件事會發生架。』我真係劏豬櫈嚟。」

另外「示好留言」環節亦相當緊張，由於每位仔仔只有一個留言Quota，以坦白見稱的HoHo，在發生小意外後在「示好」時，更因真摯言辭搞喊Louis，場面相當感人！

而「187花美男」Carson竟意外跑出鍊贏「人氣王」Louis、與Andrew分別獲得三個「示好留言」成大贏家，Louis及Carson先後向型男Andrew示好，Andrew的心水選擇到下周才揭曉。

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10年甩拖6次

擁有一副健碩身材，樣貌不俗的Andrew，被說是言承旭和李日朗的混合體，不過條件優厚的他對愛情睇法甚為悲觀，只因在10年內甩過6次拖而對愛情及自己失去信心。

他說：「我每次拍拖都會以為對方係the one。有時（拍拖）都會唔comfortable嘅，一來自信唔夠高，第二我可能好驚畀人cheating，又或者覺得對方遲啲會唔鍾意我啦。總之我覺得每過一個關係，我嘅自信就會愈嚟愈低。」

▲ Andrew愛情觀較悲觀，他亦坦承自己在相關方面自信不夠。

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眼見Andrew愛情觀偏向悲觀，節目氣氛製造者之一的Carson即變得正經兼予以安慰：「分手係令你更清晰咩人同你行得長，愛情唔需要完全遷就，亦唔需要特登去追，會一齊嘅就會自然喺埋一齊。過往嘅（分手）經驗會話畀你知你應該要啲咩，而唔係純粹啲人唔啱你或者你唔啱佢。」

而Carson的成熟獨到見解，更贏得全場一致掌聲！

▲ Carson一番話不但勉勵了Andrew，亦令現場仔仔對他大表欣賞

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