【悲慘生活】23歲女遠嫁印度嘆失自由　難忍AA制丈夫寧離婚獨力湊仔

▲ 有女子嫁到印度後失去自由，生活上與丈夫AA制，最終離婚收場。

女人遠嫁他鄉要面對文化差異、語言不通等問題，另一半的支持非常重要，相反隨時引發婚姻危機。一名內地女子近日在社交媒體分享經歷，她嫁到印度後失去自由，生活上各樣花費都要與丈夫AA制，更莫講有家用。最終她決定離婚，脫離這種悲慘的生活。

綜合內地傳媒報道，一名來自貴州的女子在12月初拍片講述自己的身世，她自稱是貴州大山里的山區留守兒童，從小習慣自立。後來她認識了一名印度男子，在23歲時決定遠嫁印度，婚後生下一個可愛的混血兒子。

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偷偷出門被關3天

女子表明「嫁到印度是沒有自由的」，晚上不可以出門，日間出門就要丈夫或家人陪同，如果偷偷出門，回來後就會被關在家裡。她分享自己的經歷︰

我之前偷偷出了一次門，回來就被關了3天，我很生氣！

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她與印度丈夫在生活上都是AA制，平均分擔生活所需的大小費用。她透露，為甚麼丈夫不給她錢花，她當時仍沒選擇離婚，只因她離過婚一次了，不想再為婚姻事而折騰︰

事業可以折騰，但是婚姻生活不是兒戲，能穩定的話已經很不錯了。

勸喻女人遠嫁要三思

不過，這段婚姻最終還是離婚收場，她寧願做單親媽媽獨力撫養兒子，也不願與AA制丈夫生活下去。可是她不敢返回貴州的娘家，不想家人看到她落魄樣子，會為她擔心。她以自身經歷，勸喻大家千萬不要遠嫁。

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責任編輯︰王明芳