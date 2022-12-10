【新冠肺炎】許樹昌： 現可說是與病毒共存　倡撤「圍封強檢」和污水監測

▲ 許樹昌： 本港可說是與病毒共存，倡撤「圍封強檢」和污水監測

本港疫情升溫，連續3日確診破萬。港府專家顧問、中大呼吸系統講座教授許樹昌接受傳媒訪問時形容，現時本港可以說是跟病毒共存，建議取消「圍封強檢」和污水監測等措施，認為成效和意義不大，又強調不應用「躺平」來形容防控措施的調整，因背後仍有很多工作做，如推高疫苗接種率。

許樹昌表示，今年年頭流行BA.2病毒株，感染人數每日新增數萬人、重症較多；6月以來流行的BA.5病毒株，感染人數每日新增最多1萬多人，以輕症較多，認為BA.5感染的人數規模比不上BA.2。他指，今波疫情初期高病死率主要在於長者疫苗接種率低，後來透過提高接種率及有效分流確診者，已解決了醫療擠迫問題。

許認為確診數字只反映疫情走勢，最緊要是看重症率，形容整體感染數字不是一個很重要的指標，只要疫苗接種率夠高，就算防控開放，個案只會輕症多、重症少，認為現應集中火力提高疫苗的接種。

他比較今波疫情於今年6月前後的病死率，並指年初至6月病死率較高，超過2%、6月之後降到0.1%；6月前用呼吸機的人數約250人，及住進深切治療部的患者超過220人，現時用呼吸機的人數回到了雙位數，深切治療部患者大約只有20人。

對於有意見將新冠及流感作比較，他認為新冠病毒和流感是兩種不同的病毒，如感染新冠後可能會有「長新冠」，但同意隨著新冠病毒不斷變異，致病性已減弱了很多。

本港一共經歷5波疫情，首4波疫情合共只有逾萬人感染，不足現時單日確診數字，港府抗疫方向從「圍堵」轉以「減死亡、重症、及感染」，許樹昌解釋，估計今年2至4月已有逾半港人染疫，加上疫苗接種率大大提升，令社區出現混合免疫，輕症甚至無症狀患者多，重症少，故不再需要實行嚴格的防疫措施：

短期來看，新冠病毒無法完全消滅，我們無法建立起免疫屏障，只能建立起防重症的屏障。

就現時防疫措施，許樹昌認為一旦允許感染者居家隔離和檢疫，「圍封強檢」和污水監測等措施的成效和意義不大，建議取消，因為新冠病毒已無法清零，他又強調不應該用「躺平」來形容防控措施的調整，因為當疫情出現變化，病毒傳播力強，但殺傷力減弱，而疫苗接種率提高時，順應時勢調整策略是明智的，背後還有很多工作需要做，包括推高疫苗接種率等，現在香港已經推出第五針疫苗：

現在來看，香港可以說是跟病毒共存，我們要面對現實，Omicron的傳播性很高，一旦感染很快會滲透整個社區，很多病例找不到源頭，所以反而要調整防疫策略。

在學校方面，他認為學生仍每天都要做抗原檢測，陰性才能去上課，並要戴口罩，學校要達到7成的疫苗接種率才能全日面授課，並可以堂食；如果達不到7成則只能半日製授課，校內不提供堂食，學生要回家吃飯。

被問到接種疫苗會否恒常化，他表示要看疫情和病毒未來的發展趨勢，不能過早下結論，坦言目前並不知道，如果出現新的病毒變異株，目前的疫苗覆蓋不了，屆時或需要接種新的疫苗。

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記者：鄧凱文