【生育問題】港女年屆35歲掙扎是否要生 抱怨老公忘我打機恐是豬隊友

不少現代家庭考慮是否生育，一名港女近日在網上發帖，稱自己已過35歲，進入高齡倒數，丈夫又一直想有小朋友，令她有生育念頭，故此近半年開始備孕。但丈夫愛打機，每當打機，便不理身邊發生的所有事情，而在家務上又常幫倒忙，令事主對生仔感到卻步，「我覺得佢會係豬隊友，如果生咗仔我會好慘...」

該名港女於「香港討論區」，以「想生仔，但覺得老公會是豬隊友」為題發帖，稱老公一直都想有小朋友，比她更想。自己一直沒特別想生，但這一兩年，過了35歲，可能真係女人天性及進入高齡的倒數，就會周不時會有生仔的意欲，擔心現在不生育，將來會後悔。

她坦言自己有很多考慮，包括生孩子後兼顧不了工作，收入減少甚至零收入，以及就算自己做全職媽媽，都不能指望自己一個人湊仔雞做曬全部家務，自己亦有講明，喜歡打機的丈夫，在有小孩後。不可以整天打機，半夜也要他幫忙照顧孩子，但丈夫承諾届時會幫忙湊仔做家務。

該名人妻稱自己都好相信丈夫，故此近半年兩人開始備孕，

我都會憧憬同佢一家三口組織家庭，但我又會覺得佢會係豬隊友，如果生咗仔我會好慘...

她稱，丈夫是打機大過天，近期他放大假，日夜掛住打機，有一晚自己6:30PM左右在廚房醃肉、洗菜、洗米，丈夫突然用手機叫外賣，沒問過她想吃什麽，也不知道她在廚房煮飯，因他太專心打機，

佢叫完外賣冇耐，終於行過嚟廚房發現我煮緊飯，話死喇叫咗外賣添！之後佢又返去打機喇，好似冇事發生過咁。

除了丈夫喜歡打機，在家務上，該名人妻稱，現時99%家務都是她做，抱怨丈夫非但不會主動幫忙，而且即使是簡單事情，亦會冇用腦冇用心。曾試過一次，她買了一袋口罩，用背心膠袋裝住放在檯面，然後當晚他們食完晚飯，自己因為累休息，所以未去洗碗和倒垃圾，丈夫好難得主動去倒垃圾，自己心感安慰，但第二天，她發現檯面袋口罩不見咗，原來丈夫昨晚晚當垃圾扔掉。

叫你湊仔嘅話你會唔會餵咗奶又以為未餵，未換片又以為換咗？

該名人妻質疑，丈夫真的適合做爸爸嗎？

我覺得佢唔適合做爸爸。好多嘢係見微知著，好多時都會有D事係睇落好小事，但會令我覺得佢唔適合做爸爸，或者令我覺得，如果有咗小朋友我會好無助好miserable... 其實我而家呢個年紀，已經冇空間去嘥時間同猶豫，而且有時D嘢都唔係話你想生就即刻有，但而家我真係唔知究竟仲試唔試好。

事件引起網民熱議，大批網民建議別生小孩，「唔生，你可能後悔；生咗，你必定後悔」、「生咗，你等於要照顧兩個人」、「嫁老公千其唔好揀鍾意打機」、「豬隊友」、「做父母要考牌」。

責任編輯： 王明芳

