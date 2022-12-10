【將藍隧道】運輸署料隧道開通初期交通繁忙　5條新專營巴士周一起啟用【附巴士線】

▲ 運輸署料隧道開通初期交通繁忙，5條新專營巴士周一起啟用

藍田交匯處、將藍公路及環澳路（包括附屬的單車徑及行人路）明日（11日）上午8時啓用，駕駛人士可選用新路線往來將軍澳和觀塘及東區海底隧道。運輸署表示，新路開通初期，新路段及鄰近地區的交通部分時段可能會較為繁忙。另周一起（12日）5條行經將軍澳—藍田隧道的新專營巴士路線將於星期一至五（公眾假期除外）上午及下午繁忙時段提供服務。

由周一起（12日），位於藍田交匯處及環澳路的巴士站亦將啓用，5條行經將軍澳—藍田隧道的新專營巴士路線將於星期一至五（公眾假期除外）上午及下午繁忙時段提供服務，包括：

九巴第96號線（康盛花園—大埔工業邨）；

九巴第290E號線（將軍澳工業邨—荃灣西站）；

九巴第298X號線（坑口（北）—長沙灣（甘泉街））；

新巴第790號線（清水灣半島—尖沙咀東（麼地道））；及

新巴第795號線（將軍澳工業邨—海達邨（深旺道））

運輸署表示，駕駛人士明起可因應實際交通情況及前往的目的地，選擇合適的道路（包括將軍澳隧道）往返將軍澳，並要留意現場的指示牌，駛近新增的迴旋處、交通燈控制路口和匯合點時減慢車速並保持禮讓。

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記者：鄧凱文



