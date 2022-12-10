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【愛要及時】亡父加港兩邊飛僅得兩張全家福　余子明長子遺憾：請好好把握

娛樂 15:57 2022/12/10

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

余子明生前加港兩邊飛，難以跟家人「同框」。

資深甘草演員余子明上月中離世，享年78歲，而余子明長子天佑（Elvin）不時於IG發帖文，字裡行間流露出對亡夫的不捨。

日前，天佑於IG分享兩張全家福照片，天佑感慨數十年來只得兩張合照，令他感到遺憾。

【綠葉王】余子明兒子為亡父準備美酒佳餚　子明叔房門出現大眼小昆蟲

余子明於上月離世。（取自instagram）

余天佑上載的兩張合照，分別攝於1981年和2010年，天佑更寫道：

《齊齊整整》

小編按：原來幾十年來，六人齊整的全家幅，大概就只有這兩張。

小時候，老細返《歡樂今宵》，作息時間跟家人對調。從前拍照是菲林沖曬的時代，或許不便，但更珍貴。

長大後，我先赴笈海外再一家五口移民（婆婆留下），老細擔當「加港太空人」，就更加沒有機會大合照。

踏足社會，一直打拼；你有你的生活、我有我的忙碌。

智能手機的便利年代，拍照留念方便，但人齊機會不多。

請好好把握。

共勉之。

天佑這帖文令不少網民共嗚，網民紛紛留言：「珍惜當下」、「每次睇完小編你對子明叔/家人寫的每一個post，都令我更能珍惜而家同家人相處的時間～「無事常相見，好好過日子」」、「完全體會到。簡簡單單、齊齊整整都唔係必然，亦未必再有下次…更懂得活在當下同珍惜」等。

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為生活奔波

余子明於1976年在馮素波胞弟馮吉隆邀請下，加入TVB參與《歡樂金宵》，其後在1986年離開TVB，子明叔跟馮素雲婚後育有兩仔一女。

當年為令家人有更優質的生活，子明叔約滿後首兩年在泰國經營生意，往後轉往其他地方從事貿易生意。

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【鶼鰈情深】余子明奉母之名娶馮素雲相守50年　曾被錯認為馮素波老公

移民如「一個賭博」

由於香港樓價高昂，子明叔選擇舉家移民加拿大，當時子明叔做「太空人」兩邊飛，期間往新加坡等地登台唱歌賺錢，到了1997年6月才回流重返TVB。

子明叔曾於訪談中表示決定移民是「一個賭博」，幸好3個仔女學有所成，女兒又生了個可愛外孫，證明當日決定是正確！

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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