【無限超越班】重演經典TVB角色　佘詩曼任經理人影壇巨星為節目加持

早前，浙江衞視製片人吳彤在招商大會中宣布聯合優酷平台﹑TVB共三台聯手打造全新綜藝真人騷節目《無限超越班》，並稱擬邀劉德華、梁朝偉、古天樂、劉青雲任導師，陣容十分強勁。

今日（12月10日）《無限超越班》的官方微博公布陣容，雖然人馬與之前的招商大會有所出入，不過卡士也不弱，當中包括有薛凱琪、李治廷、李一桐等。

因為這是有關演戲的真人騷，參加者要演出經典電影或TVB劇其中某段情節，比如《原振俠》、《英雄本色》、《射鵰英雄傳》等，並且要以粵語演出。

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成龍大哥加持

所以節目該有爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇齊當「監製」，佘詩曼當「經理人」，此外更有國際動作巨星成龍大哥當「召集人」。

而據官方宣傳所示，該節目將於12月17日晚上8時20分在浙江衛視、優酷同步播出，TVB即於每周六晚上11:30播出。

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