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【內地疫情】鍾南山：Omicron並不可怕　99%感染者可於10日內康復

社會 16:41 2022/12/10

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鍾南山指Omicron並不可怕，99%感染者可於10日內康復

內地疫情持續，中國工程院院士鍾南山在一個學術會議上表示，新冠肺炎流行仍未結束，Omicron極具傳染性但其致病​​性已大大降低，形象Omicron並不可怕，99%感染者可於7至10日內完全康復，重點應放在預防重症，及加強疫苗接種和加快研發和審批噴鼻和吸入劑疫苗。

鍾南山表示，第二波Omicron爆發於中國內傳播快，惟相較感染Delta病毒株，染疫後遺症明顯減少 ，而無病徵者更沒有染疫後遺症；他表示「長新冠」在醫學上有嚴格的定義，即造成終生傷害，他又認為新冠不會導致嚴重的後遺症，而抑鬱、焦慮、失眠等心理問題會逐漸消失，不會稱相關問題為後遺症。 

他強調，防控政策的重點應該轉向預防重症，及更好地落實內地「新10條」措施，並指下一步應加強疫苗接種，重點加強醫務人員、長者和弱勢群體的接種，及加快噴鼻和吸入劑疫苗的研發和審批。

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記者：鄧凱文

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