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【最新疫情】今增14,377宗確診及21人離世　連續4日確診破萬

社會 16:57 2022/12/10

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

今增14,377宗確診及21人離世，連續4日確診破萬（資料圖片）

本港今日（10日）新增14,377宗確診，其中輸入佔698宗。另增21名染疫者離世，今波疫情共錄得10,722宗死亡個案。

輸入個案中，共390宗涉及機場檢測樣本、共245人於抵港第1至3日驗出陽性，共63人於抵港第4至7日才確診。

學校個案方面，今有25間學校共27班因出現群組感染，需停課5日。

院舍個案方面，24間安老院舍共36名院友及5名員工確診確診，40名院友需要檢疫；11間殘疾人士院舍共11名院友確診，33名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約62.26%，本地個案中亦累計發現123宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、六宗BF.7及143宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：鄧凱文

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