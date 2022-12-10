【新手爸媽】大學生情侶一年內結婚生女　年輕父母遭非議︰養得起BB？

▲ 有大學生情侶結婚，同年誕下女兒。

結婚生仔從來沒有時間表，只要個人認為能力許可、時間適合就可以了。內地一名男大學生在社交媒體指，他與同為大學生的女友結婚生女，成為年輕的新手爸媽。網民對二人這麼年輕便為人父母並不看好，覺得他們未有足夠能力養育小朋友。

最新影片︰

中學同學大學結婚

綜合內地傳媒報道，安徽亳州一名閔姓的大學生，現於當地一間師範大學就讀三年級。由於疫情關係，他在大學三年大多是上網課，於是他趁著這段時間完成人生大事結婚生仔，現在的他既是大學生，也是一位新手爸爸，同時兼顧學業與家庭。

閔男在網上分享，他與同齡的妻子是高中同學，雙方在中學時已開始拍拖。直至去年初他大學二年級時決定結婚，並在同年年底誕下女兒，開展一家三口的新生活。至於父母對於他們未讀完書就結婚生仔，都表示支持。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

兼顧學業與湊女

目前閔男繼續大學三年級學業，妻子則因產後調理身體及照顧女兒而停學一年，但她沒有放棄學業，現在已重返校園就讀大學二年級。當別人知道他們已成為爸媽都感到驚訝，也有人擔心他們還未畢業，對他們能否擔起父母的責任存疑。閔男表達自己的想法︰

我會找一份安穩的工作，和孩子好好生活。

他們結婚生仔的事引起網民熱議，認為他們還未夠成熟去當爸媽，留言反問「未有收入哪養得起孩子？」、「不考慮經濟嗎？不考慮孩子的未來嗎？」。可是也有網民為大學生發聲，批評大眾認定他們不能兼顧學業與家庭，而且早婚也有早婚的好處，將來孩子長大，父母依然不太老。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳