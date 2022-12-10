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【李啟言傷勢】阿MO承諾將來照顧父母　李盛林鼓勵兒子︰病牀暫時係你嘅舞台

娛樂 17:02 2022/12/10

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

MIRROR紅館演唱會發生不幸意外至今已4個多月，受重傷的舞蹈員李啟言（阿MO）至今仍留院。昨日（12月9日）有消息指，阿MO在家歌安排由伊利沙伯醫院轉到港島區另一間私家醫院，由護理員全天候貼身照顧。

而伊利沙伯醫院接受傳媒查詢證實，阿MO早在上個月19日已轉往私家醫院接受治療。而翻看阿MO的父親李盛林牧師每周六為兒子發出代禱信，當日透露兒子開始另一階段復康治療，而在轉院後一個星期的代禱信透露，阿Mo自創傷後第一次沖涼、第一次肺部被吹起，以及第一次可遠望窗外。

【李啟言傷勢】阿Mo秘密轉往私院接受新療法　護理員全天候貼身照顧

阿Mo與女友So Ching。

阿MO意志力強

在上周六（12月3日）代禱信，李盛林牧師上載一張相，是阿Mo叫女友蘇芷晴（So Ching）代為寫在白板的自勉句子「I Can do all things in HIM that strengthen me」。

而李盛林牧師日前接受宗教月刊《天使心》訪問，透露曾安慰阿MO說︰「病牀暫時係你嘅舞台﹗」他指兒子十分堅強，同時更對雙親表示︰「如果我好番、企得番，一定會好好照顧你哋。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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