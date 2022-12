【李啟言傷勢】阿MO承諾將來照顧父母　李盛林鼓勵兒子︰病牀暫時係你嘅舞台

MIRROR紅館演唱會發生不幸意外至今已4個多月,受重傷的舞蹈員李啟言(阿MO)至今仍留院。昨日(12月9日)有消息指,阿MO在家歌安排由伊利沙伯醫院轉到港島區另一間私家醫院,由護理員全天候貼身照顧。

而伊利沙伯醫院接受傳媒查詢證實,阿MO早在上個月19日已轉往私家醫院接受治療。而翻看阿MO的父親李盛林牧師每周六為兒子發出代禱信,當日透露兒子開始另一階段復康治療,而在轉院後一個星期的代禱信透露,阿Mo自創傷後第一次沖涼、第一次肺部被吹起,以及第一次可遠望窗外。

【李啟言傷勢】阿Mo秘密轉往私院接受新療法 護理員全天候貼身照顧

▲ 阿Mo與女友So Ching。

阿MO意志力強

在上周六(12月3日)代禱信,李盛林牧師上載一張相,是阿Mo叫女友蘇芷晴(So Ching)代為寫在白板的自勉句子「I Can do all things in HIM that strengthen me」。

而李盛林牧師日前接受宗教月刊《天使心》訪問,透露曾安慰阿MO說︰「病牀暫時係你嘅舞台﹗」他指兒子十分堅強,同時更對雙親表示︰「如果我好番、企得番,一定會好好照顧你哋。」

最新影片推介:

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R