【明星豪宅】向太家設Hermès陳列櫃　陳嵐拍片公開九龍塘豪宅【多圖】

▲ 向太陳嵐公開其過億大宅。

向太陳嵐自從開設內地社交平台後，不時指片跟網民互動，繼早前上載與袁詠儀聊天片段，令家中Hermès手袋珍藏曝光。

而向太日前拍片帶大家來一趟Room Tour，展示其5層高，市值過億的獨立屋。

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▲ 向太三代同堂，幸福滿滿。（取自微博）

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向太騷豪宅

九龍塘為著名的豪宅區，不少明星富豪也居於此區，財力雄厚的向太在九龍塘擁有一間大宅。

片段開首向太說：「我老公他曾經跟我說過，他希望能夠住九龍塘，所以當我們奮鬥了幾十年後，我終於可以偷偷地買一塊地，偷偷地蓋好一個房子，我是在圓他的夢。家呢，就是他覺得住得舒服，我就舒服。我會煮飯，煮牛肉麵呀，溜狗呀，照料下花和樹，跟大家沒甚麼兩樣。」

接著向太為網民展示向家大宅，大門打開已盡顯氣派，屋外設有庭院種滿不少花草樹木，「這是羅漢松，我養了幾十年。」同時，屋外有近10米長的游泳池，氣派十足。

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張叔平出手設計

此外，屋內擺滿不少收藏品，包括玉器、水晶及瓷器等等，向太說這是藝術品：「這白玉觀音，我很喜歡。」而且牆上更掛滿張大千字畫。

向太更說豪宅找來金像美指設計裝潢：「這個欄杆是燈造的，由張叔平設計。」還有一幅由銀箔瓷磚砌成的牆：「99年馬雲來參觀時他很驚訝，那些年用很多錢打造。」

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設私人酒窖

其後來到衣帽間，一列的木架擺滿Hermès手袋，十足陳列櫃一樣，當中不乏限量版Hermès，目測至少有40個，她說「還有未穿過的鞋子，另外還有老公的西裝，領呔和領巾，我不在家時，我會影低相給他配親。」

向氏夫婦向來好客，而豪宅內還設私人酒窖，向太笑稱甚麼酒也有，而且還有一間房收藏不少電影DVD，至於廚房以白色設計為主，空間感十足。

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