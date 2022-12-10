【明日戰記】票房破8300萬完美謝幕　戶外放映會首播《天梯》絕密片段

▲ 《明日戰記》 票房破8300萬元。

由古天樂總監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪及張家輝參演的電影《明日戰記》，昨晚12月9日於中環海濱The Grounds舉辦「 The Finale & The Future」，為《明日戰記》 完美謝幕舉行戶外放映會。

當晚出席嘉賓包括：古天樂、吳炫輝、劉青雲，姜皓文、胡子彤、朱鑑然、張文傑、羅浩銘、吳肇軒、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳泳伽（Winka），並宣布影片本地票房衝破8300萬元。

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▲ 古天樂、劉青雲、吳炫輝、姜皓文欣賞戶外放映。

多小朋友入場支持

在儀式開始前，ANSONBEAN和Winka獻唱電影主題曲《明日之明日》，及後古天樂、吳炫輝、劉青雲、姜皓文在台上接受訪問，導演率先表示學習到很多，由電影面世到謝票大家都好努力並肩走下去，姜皓文續指：「遇上一個好角色實屬難得，我遇到了，謝謝老闆。」

另外，青雲笑指不知原來有這麼多小朋友入場支持：「今日所有的一切都只是個開始，還有很多要繼續去開展，所以都要靠大家去堅持。」

▲ （左起）吳肇軒、古天樂、朱鑑然、胡子彤。

籌備拍《天梯》

古仔表示相當同意：「就如青雲所說，《明日戰記》只是個開始，只是做科幻片的第一步，還會陸續不同的科幻片出現，經過今次之後，答應大家會好好汲取經驗，做得更加好。」

最後戶外放映會中釋出一條絕密片段，片中所見一個穿機甲人類在太空與機械人搏鬥，古仔表示：「大家不要以為是《明日戰記》的續集，其實是完全無關的事，是另一套電影《天梯》的測試片，目前正在籌備中，希望大家拭目以待。」

▲ ANSONBEAN與Winka。

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