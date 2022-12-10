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【復常之路】招商局與仁愛堂今合辦障礙賽　讓青年學習正面人生信息

社會 18:10 2022/12/10

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

招商局與仁愛堂今合辦障礙賽，讓青年學習正面人生信息

本港疫情持續近3年，有調查發現超過6成年輕人出現焦慮及憂鬱的嚴重精神困擾，學業及工作壓力為主要源頭。招商局與仁愛堂YES培訓學院今（10日）合辦「跑出快樂人⽣」障礙賽，旨在透過運動，讓青年釋放壓力，學習正面人生信息。

仁愛堂自2019年起推行「伴星行動．青年正向新星項目」，至今一共為16間中學提供正向服務，董事局副主席杜家軒先生致辭時表示，希望藉住「跑步」這項有益身心的活動，讓青年們可以一邊享受跑步帶來的「幸福感」，亦鼓勵他們訂立目標，勇往直前。

青年發展基金和計畫專責小組主席陳博智致辭時指，青年發展是現屆特區政府施政的重點工作，在疫情之下，青少年的身心發展面對比以往更龐大和艱難的挑戰。「伴星行動．青年正向新星項目」計劃已進入第四年，期間進入多間學校推廣正向教育，教導青少年如何培養正面心態，提升學生的抗逆力。

陳博智續指，學懂如何運用正向思維，積極面對生活中的難題和壓力，對青少年的成長顯得至關重要，而運動有助青少年身心均衡發展，同時亦是一個鍛鍊意志，以了解自我的過程；他強調青年只要抱持正面心態，逆境自強，定能關關難過關關過。

仁愛堂YES培訓學院與招商局在推動青年發展項目中不謀而合，因此是次活動再次得到招商局慈善基金會資助，由「招商局C Me Fly香港青少年資助計劃」贊助，旨在承傳招商局百年來慈善服務的愛心，向青年傳遞創新基因。

招商局代表表示，計劃每年投入逾1,500萬重點培育青年科創思維、抗逆力、溝通協作、領導力等核心通用技能，希望每位青年都能夠以「C Me Fly」（See Me Fly）為目標，鼓勵青少年遇到困難仍然積極向上，發揮潛能。

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記者：鄧凱文

 

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