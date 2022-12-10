【仁濟心】譚永浩演輕度智障視障人士考演技　「長腿女神」Jumbo練苦情戲

▲ 《仁濟心》

以「抗疫福袋製作小組」日常為故事基礎的TVB短劇《仁濟心》，今晚《仁濟心》播出的第2個故事真實人物原型，為患有輕度智障的視障人士高嘉鴻。

先天失明的嘉鴻透過庇護工場及支援中心興趣班的幫助，克服自身缺陷開拓精彩人生，除成功增值及擴闊生活圈子，更發掘對演藝的興趣，更曾孖住余思霆及簡淑兒在慈善節目中表演跳唱《皆大歡喜》，帶出仁濟多年來致力推動殘疾人士增值及就業等相關服務。

負責飾演嘉鴻的，是之前憑《白色強人II》的精彩演出贏得不少關注的譚永浩（Jarryd）。

睇電影偷師

為演好角色，他除事前做足功課，更挑戰全程閉眼演戲，Jarryd笑言：「要多謝監製林肯同埋導演，佢哋圍讀時好用心去tune我嘅語氣同節奏，我亦都參考咗《黃金花》嘅凌文龍，以及《一路瞳行》嘅惠英紅。為咗還原番真人，我全程要合埋眼演出，好多走位都要靠Jumbo（曾淑雅）同埋蔣家旻去帶住，用道具時要靠手感，變相好體會到視障人士嘅日常生活，會更容易投入到。」

Jarryd又謂透過觀看嘉鴻的訪問片段，了解到對方內心的強大：「佢心思非常細密，好多時遇到難關都會鼓勵咗身邊嘅人先。我都好希望透過今次演繹，可以將我見到嘅呢份善良表達到畀觀眾。」他又指很感激袁偉豪讚他是劇集亮點：「佢仲話如果有一套關於呢個角色嘅劇俾我去演，有機會係我嘅代表作。」

Jumbo收起燦爛笑容

至於飾演Jarryd劇中家姐的Jumbo，亦坦言角色很大挑戰：「我以前主要做開女朋友或者好開心嘅角色，今次呢個角色最大挑戰就係有啲苦情戲要處理。因為我不嬲畀人感覺都係開朗，同埋笑容燦爛。」

Jumbo還透露遭監製林肯勒令練習「靚靚苦情樣」：「我自己都知自己有呢個問題，因為試鏡嘅時候，或者睇番自己拍嘅片，都望到自己表情會比較誇張啲，所以要多啲對鏡練習番一個上鏡少少、但又貼地嘅苦情樣。」

