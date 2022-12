【李啟言傷勢】阿Mo已可吃一般食物　每天治療盼能強化機能和體能

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時,在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏墮下,當中受重傷的李啟言(阿Mo)仍然留醫,而他在上月起,已由伊利沙伯醫院轉往私家醫院接受治療。

阿Mo的父親李盛林牧師,在事故後每逢周六晚都發出代禱信,今晚(12月10日)發出第20封代禱信。

李牧師首先多謝各界一直以來的祝福及祈禱稱:

然後續稱:

*代禱:請繼續用信心的禱告記念我們*

「你要等候耶和華,要剛強,要堅定你的心。要等候耶和華。」(新譯本 - 詩篇27:14)

*(一) 「啟言心願」*

“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”(能有更大的耐心和投入為康復而戰)

*(二) 「啟言最新近況」*

*1. 「等候的能耐」*

近20週了,啟言間中也不知等候到何時而感忐忑鬱悶(MO爸媽:啟言,你已經是很叻仔了,你比常人都更有能耐呀 <3)

*2. 「針對的治療」*

每天的治療特別針對胸肺、脊椎神經、各關節肌肉及身體調理的復康治療,期盼能強化機能和體能。

*3. 「神經的復生」*

請懇切為這些活動和感覺神經的治癒禱告,求神啟動那些沉睡的腦神經,填補受損的,也繼續讓啟言和家人學習忍耐及剛強等候。等候的學習真是不容易,求神加力和憐憫。