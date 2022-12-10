【李啟言傷勢】阿Mo已可吃一般食物　每天治療盼能強化機能和體能

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏墮下，當中受重傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫，而他在上月起，已由伊利沙伯醫院轉往私家醫院接受治療。

阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，今晚（12月10日）發出第20封代禱信。

李牧師首先多謝各界一直以來的祝福及祈禱稱：

感恩*

*1. 「啟言事件的迴響」*

a) 感謝從世界各地傳來的祝福、問候、關心和禱告，也要求將代禱信轉發，為啟言打氣和鼓勵的。

b) 其中一則：「對於MO的不幸，我好心痛。但也因為他們一家對主的忠誠，激發了離開教會超過 15年的我，鼓起勇氣與稚女一齊返教會。願 MO一家的信，並在他們身上展現的神蹟，繼續祝福 MO的一家，也啟發更多人回教會！」

*2. 「回望過去20週的經歷」*

a) 從ICU的獨立房，到大房；從ICU到腦科特別病房；到復康病房，一直都有神和不同階段天使的預備，這是恩典。

b) 從事故當晚的手術、插喉、呼吸機、頸箍、造口，由危殆轉為嚴重，再由嚴重轉為穩定，相對來說都是那麼快速，這是大眾的打氣和禱告，也是神的恩典呢。

c) 從要用胃喉進食，到口部糊狀進食，到軟性食物，到切絲菜肉，到一般食物（只要按指示方法吞嚥），這樣快速的進度真是不敢想像。

然後續稱：

*代禱：請繼續用信心的禱告記念我們*

「你要等候耶和華，要剛強，要堅定你的心。要等候耶和華。」（新譯本 - 詩篇27:14）

*（一） 「啟言心願」*

“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”(能有更大的耐心和投入為康復而戰)

*（二） 「啟言最新近況」*

*1. 「等候的能耐」*

近20週了，啟言間中也不知等候到何時而感忐忑鬱悶（MO爸媽：啟言，你已經是很叻仔了，你比常人都更有能耐呀 <3）

*2. 「針對的治療」*

每天的治療特別針對胸肺、脊椎神經、各關節肌肉及身體調理的復康治療，期盼能強化機能和體能。

*3. 「神經的復生」*

請懇切為這些活動和感覺神經的治癒禱告，求神啟動那些沉睡的腦神經，填補受損的，也繼續讓啟言和家人學習忍耐及剛強等候。等候的學習真是不容易，求神加力和憐憫。

最後他表示：

*（三）MO 爸媽*

1. 「*爸媽心願* 」：香港疫情數字高企，請為傷患軟弱的人身心靈的平安，及能安然渡過禱告。願他們都能得到各方的醫治保護，也能領略生命的寶貴。」

2. 「*心聲短片* 」：平均6-7分鐘的鼓勵及生活分享短片，已給啟言第 36 輯了，讓他與蘇晴及家人常以聖經為得力的源頭，也了解爸媽的心境和生活的點滴。請為我們的錄製禱告。

3. 「*MO 爸的等候體驗」 —- 心酸與傷感*

近20週了，持續地仍受演唱會事故而影響的舞蹈員，還未能走出傷痛，不少仍需要接受心理及精神的治療，這樣的身心靈創傷實在是太大了，願我所相信的主耶穌同樣醫治他們。

最新影片推介：王詠珩專訪