【公屋輪候】患末期病憂離世後兒子頓失依靠　港媽急問可否加快申請公屋

▲ 有患末期病的港媽擔心離世後兒子頓失依靠，想了解患有重病可否加快申請公屋。（經濟日報資料圖片）

在香港置業艱難，想住公屋亦有排等。房署上月公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年。日前有患末期病的港媽在社交媒體稱，擔心自己離世後兒子頓失依靠，想向網民了解患有重病可否加快申請公屋。

該名港媽日前於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖文，寫下簡短一句︰

請問如果有未期病，申請公屋是否可加快？

她指自己雖然患有未期病，但「個仔有需要住」。為人母最放不下的一定是子女，她擔心自己將來有甚麼不測，兒子便無依無靠，也無處容身。不過，她未有提及兒子現在多大。

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網民建議向社工及區議員求助

網民紛紛提供意見，不少人建議港媽找社工及區議員幫忙跟進，也提及社署有「體恤安置」的安排。另一方面，有網民認為不可能加快申請公屋，只因「香港大把人有重病」。

另有網民留言「都未期啦，仲住咩公屋，唔好阻住有需要嘅人啦」，引來其他人抨擊，指責他涼薄。不少網民鼓勵港媽勇敢抗病，希望她能戰勝病魔。

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「體恤安置」助有醫療需要家庭

據社會福利署資料，署方設有「體恤安置」，為有真正迫切及長遠房屋需要，但因特殊情況而出現社會及醫療需要，而沒有其他可行方法解決居住問題的人士或家庭提供房屋援助。

體恤安置需由專業社工或授權人士為個案作全面評估，房屋署接獲社署推薦個案後，會向當事人進行資格審查，合資格人士可獲編配公屋單位。

此外，據房屋署資料，如公屋戶主去世或遷出，戶籍內並無前戶主的在生配偶，或已登記戶籍的一名年滿18歲認可成員，可申請成為該單位的新戶主。但申請人須通過入息及資產審查，才能獲批新租約，以及釐定所須繳交的租金水平。

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責任編輯︰王明芳