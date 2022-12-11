【強制檢測】49處納強檢　涉香港仔中心、北角栢景臺、將軍澳維景灣畔、沙田第一城等【附名單】

▲ 陳永康攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月4至12月10間，曾身處49個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月11或12月12進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

1. 將軍澳維景灣畔 12 座

2. 大埔太和邨麗和樓

3. 葵涌雍雅軒 1 座

4. 大角咀西九龍紀律部隊宿舍 1 座

5. 北角栢景臺 2 座

6. 銅鑼灣告士打道 275 號海都大廈

7. 元朗新時代廣場 5 座

8. 大埔大埔中心 6 座

9. 馬鞍山聽濤雅苑 8 座

10. 鰂魚涌南豐新邨 9 座

11. 上水順欣花園 1 座

12. 黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍 A 座

13. 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

14. 屯門聚康山莊 2 座

15. 上水上水中心 1 座

16. 何文田欣圖軒 4 座

17. 牛池灣新麗花園 C 座

18. 沙田沙田第一城 19 座

19. 沙田沙田中心安寧大廈

20. 上水皇府山 1 座

21. 荃灣豪景花園麗晶閣

22. 屯門恒順園 8 座

23. 元朗蝶翠峰 5 座

24. 何文田萬基大廈 E-H 座

25. 沙田愉城苑城榮閣

26. 沙田沙田第一城 35 座

27. 沙田花園城雅碧苑

28. 香港仔香港仔中心海龍閣

29. 何文田何文田邨靜文樓

30. 粉嶺碧湖花園 6 座

31. 九龍塘廣播道 8 號翠華園

32. 屯門冠峰園 5 座

33. 深水埗怡閣苑怡欣閣

34. 粉嶺欣翠花園 3 座

35. 石塘咀龍暉花園 1 座

36. 屯門兆安苑定賢閣

37. 新蒲崗康強洋樓 A 座

38. 觀塘順緻苑順美閣

39. 馬鞍山雅典居 6 座

40. 荃灣東亞花園長發樓

41. 荃灣東亞花園大發樓

42. 荔枝角美孚新邨 2 期吉利徑 2-4 號

污水樣本檢測呈陽性的地點

1. 沙田駿洋邨駿山樓

2. 牛池灣彩雲(二)邨豐澤樓

3. 觀塘順利邨利明樓

4. 沙田禾輋邨泰和樓

5. 九龍灣麗晶花園 1 及 2 座

6. 大埔富亨邨亨翠樓

7. 大圍美城苑暉城閣

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責任編輯 李志強

