【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘

近年主流審美追求「高䠷」，導致有部分人想增高。江西南昌一名19歲少女，因不滿意自己身高僅154cm，

為追求身高，竟到當地醫院進行斷骨增高手術，雖手術後增高6cm，但之後手術傷口感染，肌肉、神經也被拉扯，落下難以康復的行走障礙。

綜合内地媒體報道。該名19歲少女，對於自己僅154cm的身高一直不滿意，今年4月，她到當地一間私家醫院，接受俗稱「斷骨增高」的骨延長術，切斷脛、腓骨後靠外力將骨頭拉開，強行增加6cm腿長。

豈料她在術後左小腿脛骨傷口反覆感染，出現雙下肢關節僵硬與行走障礙，因此拄著拐杖到當地大醫院求助，想要進行復健。

主診醫生檢查後發現，該少女膝關節與踝關節都已僵硬，整個下肢的肌肉神經牽拉，腳無法自主翹起，導致行走障礙。醫生坦言，少女的行走障礙難以靠復健康復，

警示腓骨延長術術後易感染，致殘率極高，「這個手術在內地是禁止的」，提醒民眾切勿進行斷骨增高手術。

内地網紅外科醫生「鉛醫薔薇」稱，影響身高主要因素是先天遺傳與後天環境，後天環境因素可靠營養補充、運動，以及睡眠充足促進生長激素分泌來加強，「斷骨增高」手術確實存在，但大多數人都不適合靠這種手術增高。

台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫生早前表示，身高除了八成遺傳父母，餘下的兩成主要為後天因素，而睡覺是重要的一環。生長激素有兩個分泌高峰，一是清晨5至7時，第二是深夜11時至1時。生長激素會藉由熟睡分泌到最大值，因此於以上兩個時間段入睡能有效刺激從而長高。

責任編輯：羅嘉欣

