【世界盃2022】C朗冠軍夢碎獨自痛哭　一年內歷兒子夭折曼聯解約爭議

▲ C朗世盃夢碎獨自痛哭。

2022年卡塔爾世界盃正進行得如火如荼，其中葡萄牙在8強賽以0:1爆冷不敵摩洛哥，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的第5次、亦可能是最後一次世界盃之旅，在8強賽列後備，換邊後初段入替，可惜最終未能平反敗局，完場後不禁流下男子淚，傷心步返更衣室。

世界盃8強賽事，葡萄牙以0:1不敵摩洛哥，球證鳴笛完場，C朗雙手掩面，雙膝跪地，雙眼通紅。賽後他獨自走入球員通道，忍不住在鏡頭前掩臉大哭起來。

最新影片：

雖然Ｃ朗在首輪分組賽中，射入十二碼助葡萄牙險勝加納3:2，更成為連續5屆世界盃都有入球的第一人，創造歷史。不過，在第二場分組賽時，C朗認為自己是第一球的入球者，引起「上帝之髮」的熱議，但最終判入球球員為般奴。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

此外，在第三場分組賽，葡萄牙以1:2不敵南韓，C朗在65分鐘被換離場時，曾與韓國前鋒口角，亦與教練表達被換走的不滿，教練坦言不喜歡其態度。

而在16強中Ｃ朗被貶為後備之後，許多傳聞指他因而不滿，女友與家人均發生批評被不尊重對待。在昨日的8強賽事對摩洛哥，他再次當後備，上半場落後0:1，C朗於51分鐘入替，可惜最終未能平反局面，遺憾出局。

今年37歲的C朗拿度參加過5次世界盃，雖然他沒有明言，但這次或是他足球生涯中最後一次參賽。儘管他職業生涯破盡紀錄，奪過7次聯賽冠軍、5次歐聯冠軍、1次歐洲國家盃，以及個人5座金球獎、5次世界足球先生及4座歐洲金靴獎，但獨欠了世界盃的冠軍，相信今次8強止步對他是最大遺憾。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

C朗今年在家庭和事業都出現困難和爭議，在世界盃賽前英超球會曼聯宣布，與C朗達成解約協議，即時生效。

此外，C朗與女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）育有5名子女，包括今年4月出生的龍鳳胎女嬰。洛迪古絲原本懷上雙胞胎，惟龍鳳胎男嬰夭折，只有女嬰平安出世，他坦言痛失愛兒是父母最大的痛。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳