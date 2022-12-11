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【MIRROR成員】姜濤公開昔日快餐店打工照　姜Man貼對比照：真的蠻感慨的

娛樂 11:20 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

姜濤首度公開16歲青澀打工照！

MIRROR成員姜濤雖則仍在養傷，但也不時更新社交平台作分享。在昨晚（12月10日），姜濤首度公開16歲在快餐店內工作的舊照，相片更是其好友中峰爲他所拍的！ 

姜濤打趣道：「我是真的有在快餐店做過的。」、「導演，我七年前就為這部戲做準備了。#高家孝#季前賽」。 

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姜濤公開16歲舊照 

姜濤與一眾MIRROR兄弟同任快餐店的代言人，一眾粉絲也為儲齊小卡而相當落力，小卡更出現「炒價」，十分厲害。 

姜濤就於昨晚（12月10日）公開一張超級有紀念價值的相片，就是一張「2015年的真正的呀孝」 ，他公開自己於2015年在跑馬地麥當勞返「通宵更」的相片﹐當時的姜濤正在收銀，到場探班的好友中峰就為他拍照。 

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《季前賽》真實版  

在ViuTV劇集《季前賽》中，高家孝的藍本就是來自姜濤入行前的故事改編而成，劇中的阿孝與姜濤入行前一樣，真的也在快餐店內工作。 

而《季前賽》中與姜濤有感情線的葛綽瑤（Yoyo）演何瑪莉（河馬）， 姜在IG限時動態中也分享道：「最好笑是當時的女經理 她的名字就叫河馬」。 

姜濤分享昔日打工照，並在帖文寫道： 

我是真的

有在麥當勞做過的

@mcdonaldshk

2015年8月5號

@fen_yuen
導演我七年前就為這部戲做準備了

#高家孝
#季前賽🏀

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保錡：我都做過 

姜濤上載昔日舊照之餘，並以在《季前賽》的劇照作對比，表示感慨。 

不少藝人、姜糖也有留言，其中ERROR成員保錡更自揭以往也同在快餐店工作：「我都做過，條3m 牛仔褲仲喺屋企」。導演彭秀慧就留下7個「O嘴」表情符號，似乎相當驚訝。 

姜糖就指沒有其他人比姜濤更適合任麥當勞的代言人，「你的經歷，你的成長，造就今天我最喜愛的你」、「多麼勵志的故事，年青人的榜樣，只要準備好自己，無論出身如何，只要有機會，光明的前途就在眼前 ！」  

愛吃漢堡包 

未出道前的姜濤曾是一名過200磅的肥仔，而他也分享過自己最愛的食物是漢堡包。 

他曾於電台節目受訪時透露，小學時開始愛上吃快餐，試過正餐吃下兩個快餐的分量，睡前感到肚餓再吃了兩個漢堡包。 

最新影片推介： 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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