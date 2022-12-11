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【安心出行】派對房間無掃安心　4男女遭罰款負責人被捕

社會 10:12 2022/12/11

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熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

派對房間無掃安心，4男女遭罰款負責人被捕。（資料圖片）

荃灣警區反三合會行動組今日（11日）凌晨在荃灣區內展開代號「犁庭掃穴」(LEVINGTON)、「戈壁」（CROWBEAK）及「風盾」（WINDSHIELD）的反罪惡行動，突擊搜查區內多個派對房間。

行動中，人員發現沙咀道一派對房間內的2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎40至46歲，因未有掃描安心出行二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他發出定額罰款通知書。該處所的25歲姓陳的男負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

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記者：黃穎津

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