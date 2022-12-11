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【倫常慘案】慈雲山女子疑遭年邁父母以錘扑頭身亡　生前患長期腸病需父母長期照顧

社會 21:33 2022/12/11

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慈雲山發生謀殺案。（警方直播截圖）

慈雲山發生謀殺案，一名47歲女子死亡，死者父母被捕。詳情即看：【下一頁

黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉嘉豪表示，在今日（11日）凌晨1時半左右，警方接獲報案指慈樂邨樂信樓一個單位，有人受傷昏迷。警員及救護員接報到場，發現單位內有一名女子倒臥在客廳地上，救護員隨即對該名女子進行急救，並將其送往廣華醫院搶救，可惜女子終在凌晨2時32分證實死亡。

警方其後在單位內進行調查，發現一個相信屬於死者的房間。該房間旁邊的洗手間及客廳地上均留有血跡。初步檢驗死者傷勢亦發現，死者右邊額頭及頸部位置都有明顯傷痕，初步相信是由硬物襲擊所造成，現場並無發現明顯打鬥痕跡。

死者今年47歲，據知其生前患有腸部長期疾病，行動不便，已患病5年以上，需要其父母長期照顧。而死者及其於上址同住的74歲母親、78歲父親，3人都沒有精神病紀錄。警方已將案發時一同身處於上址單位的死者父母拘捕，初步相信他們與本案有關，犯案動機仍然未明。同時，警方在單位內亦檢獲一個錘及一些衣物。

警方現將案件列為謀殺，由黃大仙警區重案組第一隊接手跟進。被捕人現正扣留在黃大仙警署，以作進一步調查。

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記者：黃穎津

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罪案 壓力 慈雲山 謀殺

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