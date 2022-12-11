【東張西望】2萬元購知名傢俱店實木床　父母腹瀉狂咳揭甲醛超標20倍

▲ 2萬元購知名傢俱店實木床，父母腹瀉狂咳，揭甲醛超標20倍。

購入新傢俬一定要認真清除甲醛殘留。《東張西望》最新一集講述一名女士在本港知名傢俱店為父母購入三張新床及衣櫃，結果父母不僅沒睡得更好，反而身體轉差。

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林女士在《東張西望》中哭訴，她於今年6月從知名傢俱店為同住父母購入價值二萬多元的實木傢俬，包括三張床及衣櫃。不過，當搬運工人送來新床並開始裝嵌時，林女士發覺異味嚴重：

看他安裝途中，我也有點頭暈。

安裝完畢後，林女士第一次安排除甲醛，之後用測量甲醛的儀器量度新傢俬甲醛量，驚見數值達2點幾，比安全標準超出20多倍。

父母身體轉差

林女士表示，自己買新床原因只是想同住的年邁父母能睡得更安穩，沒想到反為他們造成健康疑慮。林女士指，父母從今年8月使用新床至10月，身體開始轉差，出現不斷咳嗽、氣管不適、腹瀉症狀，但不明原因，求醫證實父母患上呼吸道發炎。

而林女士覺得，源頭問題就是出自新床具，懷疑因木床仍存有甲醛，導致父母身體不適。於是她再找除甲醛公司，為整間屋全面除甲醛，並做足通風散味程序，但情況仍無改善，甲醛量仍是超標。

傢俱店拒認責任

處理過程中，林女士也一再致電傢俱店查詢，但公司負責人則堅持，事件與產品品質無關，更質疑是林女士家中本就存在甲醛超標問題，以及單位環境通風不足所致，甚至還直指是除甲醛公司所用的除甲醛藥水存在問題。無奈下，林女士最終將三張床拆除丟棄，再測量指數發現，甲醛數值即從1點幾下降至0點0幾，而父母的呼吸問題也很快得到改善，令林女士大感不忿：

如果他（傢俱店）肯來檢測，就可以回收幾張床，我家人不用吸那麼久！

而林女士在拆床時，特意留下3塊木板作樣本，交由專家檢測，得出甲醛數值0.08，剛好為臨界點。負責測量的專家、香港除甲醛協會會長劉江濤（占Sir）表示，依此數值，如果家具量再多一些，相對有可能會超標。

醫生：長期吸入可致癌

醫生林冬表示，甲醛是一種無色、但具有刺激性味道的氣體。如果吸入過量，人會因呼吸道不適而立即警覺到，例如出現胸悶、暈眩、呼吸困難；長時間吸入的話，更會導致嚴重問題，甚至致癌，例如白血病、皮膚癌、鼻竇癌、鼻腔癌等。

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責任編輯：羅嘉欣