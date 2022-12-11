【天氣轉冷】一連4天氣溫跌至14度　本周後期更跌至12度

▲ 乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。(湯致遠攝)

天文台今日（11日）表示，本港受乾燥東北季候風影響，中國東南部上空有雲層覆蓋，同時珠江口以西天氣較好，預測今日日間天氣唔錯，早晚清涼。展望未來數天漸漸多雲。

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天文台預測今日本港地區大致天晴及乾燥。今晚部分時間多雲，天氣清涼。吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。展望乾燥的東北季候風會在今明兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。受季候風補充及雲帶影響，本周中期廣東沿岸雲量較多，早上相當清涼。預料一股強烈東北季候風會在本周後期抵達廣東，該區天氣轉冷，天色好轉。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向琉球群島以南海域。

根據9天氣天氣預報，明天部分時間有陽光。本周二起氣溫跌至14度，大致多雲。早上相當清涼。周六及周日大致天晴，早上寒冷，日間乾燥，氣溫跌至12度。

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責任編輯：余思嵐