【通宵睇波】20歲男子連日通宵睇波 突然倒地無法動彈診斷為腦中風

▲ 資料相片，與內文無關。

2022年世界盃即將踏入決賽周，不少球迷自小組賽開始通宵睇波。內地一名20歲男子連日通宵看球時，突然無法說話，右側手腳無法活動，送院後初步診斷是腦中風。

綜合內地傳媒報道，廣西南寧市一名20歲男子，日前被送到當地南寧市第一人民醫院急救。醫生指，男子病發時跟朋友一起通宵看球，越看越興奮 ，朋友指男子突然間就跌倒在地，而且其中一邊的手腳無法動彈，經診斷是腦中風。

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報道也引述醫生表示，除了通宵睇世界盃，男子經常熬夜，平時也喜歡熬夜打遊戲。由於急救及時，男子的言語功能和肢體活動能力都恢復正常，現時已出院治療。

醫生表示，腦中風，具有發病率高、致殘率高、死亡率高和復發率高，多發於長者，但不代表年輕人不會中風，因為喝酒、熬夜、作息不規律等不健康的生活方式會誘發各種疾病，對腦血管造成損害。

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責任編輯：羅嘉欣