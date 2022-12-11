【校園欺凌】14歲少女遭同學圍毆迫喝尿　母一原因沒報警兩度放過施暴者

▲ 14歲少女遭同學圍毆迫喝尿。

校園欺凌影響孩子身心成長，內地江西近日發生一宗嚴重校園斯凌事件，有14歲少女遭數名女同學圍毆，甚至遭強行脫下褲子，迫喝疑似尿液。少女事後被診斷為腦震盪，眼睛和牙齒都受傷。受害少女媽媽知悉事件卻沒有報警，以為施暴者會知錯能改，不料對方卻變本加厲，最終忍無可忍決定訴訟。

事發於江西南昌一間中學，從網上影片可見，一名少女遭數名女生圍毆，少女蜷縮身體求饒不果，加害者仍不斷施以拳腳暴力，甚至有人強行脫下被害人褲子，迫她喝下不明黃色液體。

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事後少女被診斷出腦震盪，以及身體多處大小傷。受害少女母親透露，女兒同學認為女兒在網上辱罵他們，惟女兒根本沒有做過，仍遭圍毆報復，還有人拍片錄下施暴過程，目前警方指，有6至7人犯案。

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少女母親指，這已是女兒第三次被打，原本想到加害人是同學，期望對方知錯能改，因此前兩次都沒有報警，沒想到對方變本加厲，再次施暴，受害少女父親憤怒表示，女兒說自己被迫喝下尿液，強調將走法律程序，絕不私了。

目前當地教育局及警方已介入調查，不少網民紛紛痛斥，這不是霸凌，是嚴重的犯罪行為，「未成年人保護法現在就是個笑話，保護了一群惡魔」。

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責任編輯︰王明芳